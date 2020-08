Quem pode beneficiar do incentivo à atividade empresarial?

Tem dúvidas sobre impostos, precisa de aconselhamento fiscal para melhor prever o futuro da sua empresa? Com a ajuda de quem melhor sabe, o Dinheiro Vivo responde a questões relacionadas com finanças e impostos no trabalho. Um novo consultório financeiro e fiscal, em parceria com a equipa de consultores da Globalwe. Envie o seu caso ou dúvida para editorial@dinheirovivo.pt

Quem pode beneficiar e quais as modalidades do Incentivo Extraordinário à Normalização da Atividade Empresarial?

Abriu recentemente o Período de candidaturas relativo ao Incentivo Extraordinário à Normalização da Atividade Empresarial.

Desta forma podem candidatar-se e beneficiar do apoio, empregadores de natureza privada, incluindo entidades empregadoras do setor social, que tenham beneficiado de uma das seguintes medidas:

• Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial, com ou sem formação em caso de redução ou suspensão em situação de crise empresarial (“lay-off simplificado”);

• Plano extraordinário de formação.

O Incentivo é concedido numa das seguintes modalidades:

• Apoio no valor de uma retribuição mínima mensal garantida (RMMG), por trabalhador abrangido pelo “lay-off simplificado” ou pelo plano extraordinário de formação, pago de uma só vez;

• Apoio no valor de duas RMMG por trabalhador abrangido pelo “lay-off simplificado” ou pelo plano extraordinário de formação, pago de forma faseada ao longo de seis meses.