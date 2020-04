Saiba como poupar em casa durante a quarentena e como lidar com isso

A crise atual do coronavírus e a quarentena que estamos a viver, obriga-nos a que nos adaptemos a situações que mudam mais rápido do que o esperado ou desejado.

Em tão pouco tempo, vimos que fomos obrigados a ficar em casa, não tendo a possibilidade de sair à rua quando nos apeteça, acabando quase repentinamente a nossa rotina, os nossos hábitos e o nosso lazer. Ao passar mais tempo em casa, provavelmente iremos aumentar os nossos consumos, e por isso, queremos ajudá-lo a contornar a situação, controlando os seus níveis de consumo e a sua fatura de eletricidade.

Porque é que é importante poupar?

Seguindo uma série de comportamentos básicos é possível poupar energia e dessa forma compensar o aumento do consumo ao estar mais tempo em casa. Mas além da poupança e eficiência energética, temos as questões ambientais que nunca passam de moda, pois “não há energia mais verde do que aquela que não se consome”. Temos de ter em conta que toda a eletricidade que se poupa traz um impacto positivo na redução da geração de combustíveis fósseis, eliminando a produção de gases, e em particular reduz as emissões de CO2 contribuindo de forma definitiva para travar as alterações climáticas.

Na maior partes das grandes cidades mais povoadas da Europa, fortemente industrializadas, desde que foi decretada a quarentena verificou-se que se reduziram drasticamente os níveis de contaminação. Muitas destas cidades estão a apresentar uma diminuição histórica dos níveis de contaminação.

A redução do consumo e uma melhor eficiência energética podem ajudar-nos a manter estes níveis de contaminação quando termine a quarentena e a crise da pandemia covid-19.

Como poupar energia em casa nestes dias de teletrabalho?

Nestes dias de quarentena, como muita gente está a trabalhar de forma remota (teletrabalho) e é normal que os consumos domésticos aumentem. Manter os seus hábitos de consumo é possível. Estes conselhos ajudarão a melhorar a eficiência energética no seu lar.

1 Evite ir muitas vezes ao frigorífico, pois cada vez o abre, está a desperdiçar 7% da energia acumulada no seu interior. Não o abra desnecessariamente.

2 Não ligue os eletrodomésticos a meia carga, aproveite a sua capacidade máxima e não gaste eletricidade em vão.

3 Lave a roupa com água fria, já que 90% da energia gasta pela máquina de lavar é para aquecê-la.

4 Priorize o uso do microondas em vez de usar o forno, pois o primeiro é mais eficiente e demora menos aquecer a comida.

5 Se vai usar o forno, use a sua capacidade máxima e prepare mais do que um prato ao mesmo tempo.

6 Evite abrir o forno quando o usa, pois cada vez que o faz perderá cerca de 20% da temperatura do seu interior. Quando terminar de cozinhar, deixe a porta aberta para que o calor se espalhe pela casa.

7 Suba as persianas logo de manhã e deixe a luz solar entrar. Aproveite agora que o tempo começará a estar melhor.

8 Reduza as perdas de calor baixando a persianas à noite e ventilando a casa (10 minutos logo de manhã é suficiente).

9 Mantenha uma temperatura constante na sua casa que se situe entre os 18 e os 22 graus. Aumentar o aquecimento no máximo para aquecer a casa rapidamente aumenta o consumo do aquecimento.

10 Tome duche com a porta aberta para que o calor residual se espalhe pela casa.

11 Mantenha as lâmpadas e abajours limpos para aproveitar toda a sua capacidade de iluminação.

12 Desligue da corrente elétrica todos os eletrodomésticos que não utilize para reduzir o consumo “fantasma”.

13 Não tape os radiadores com roupa ou outros objetos para que funcionem com maior rendimento.

14 Controle os seus hábitos de consumo. Pode até fixar alertas e consultar o seu consumo diário se tiver acesso a área de cliente no site da sua fornecedora de eletricidade.

E como enfrentar a quarentena da melhor maneira?

Muitas associações de psicólogos recomendam não mudar a nossa rotina de forma drástica, para que se suavize ao máximo os efeitos do isolamento em casa. E obviamente, o trabalho ou neste caso o trabalho à distância e desde casa, também afeta o estado de ânimo de todos nós.

Por esse motivo, deixamos uma série de dicas para que possa enfrentar o teletrabalho da melhor maneira possível. Se seus filhos também estiverem em casa, dê-lhes mais atenção do que nunca, pois eles ajudarão a manter um equilíbrio entre o trabalho e as obrigações familiares.

Conselhos para lidar com o teletrabalho:

1 Defina um horário e tente segui-lo, diferenciando a jornada laboral, as suas obrigações e tempo livre em casa. Seguir esta rotina irá ajudá-lo.

2 Vista-se todas as manhãs com roupa cómoda, não comece o seu dia e trabalho com pijama, pois aumentará a sensação de cansaço e diminuirá a sua produtividade.

3 Estabeleça 5 minutos por cada 35 a 40 minutos trabalhados, já que no seu lar não terá algumas desconexões por parte do seus companheiros de trabalho.

4 Não trabalhe sentado no sofá ou encostado na cama, e muito menos com a televisão acesa. São distrações que prejudicam o seu rendimento e produtividade.

5 Use um espaço com luz natural transformando-o num escritório doméstico com uma cadeira e mesa cómodas, pois irá passar grande parte do dia neste local.

6 Fixe objetivos de trabalho diário e cumpra-os num determinado tempo, já que não tem todo o dia para os fazer. Seja exigente consigo mesmo.

7 Mantenha o contacto com os seus colegas de trabalho e os seus superiores. As vídeo-conferências e as chamadas são muito importantes.

8 Evite distrações como as redes sociais. Roubam-lhe tempo de trabalho sem se dar conta.

