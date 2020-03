Um trabalhador em isolamento mantém o seu direito à retribuição?

Numa altura em que o novo coronavírus está a parar o país e surgem medidas especiais para garantir os direitos dos trabalhadores e a sobrevivência de empresas e empregos, a equipa da Abreu Advogados preparou um conjunto de respostas para esclarecer as dúvidas mais prementes dos trabalhadores.

1) Enquanto o trabalhador estiver em isolamento mantém o seu direito à retribuição?

Em caso de isolamento, o trabalhador mantém a sua retribuição, a qual será suportada pelo empregador (caso em que haja possibilidade de recursos alternativos de prestação de atividade) ou através de subsídio de doença a cargo da Segurança Social (no caso de não ser possível o recurso a meios alternativos de prestação de atividade e o isolamento seja decretado por autoridade de saúde).

2) Que medidas devem ser adotadas pelo empregador?

O empregador deve adotar as medidas necessárias para garantir o cumprimento das regras referentes à segurança e saúde no trabalho. Em concreto, no que se refere à proteção e saúde no caso do COVID-19, as empresas devem estabelecer um Plano de Contingência em que se preveja os procedimentos a adotar perante um trabalhador com sintomas de infestação. Designadamente, as empresas devem criar uma área de isolamento, onde os trabalhadores com sintomas se possam dirigir.

3) Pode o empregador dar instruções a um trabalhador para trabalhar a partir de casa?

Por forma a garantir a proteção da segurança e saúde dos seus trabalhadores, pode o empregador dar instruções para que estes prestem a sua atividade fora do local de trabalho, nomeadamente através do teletrabalho.

4) Os trabalhadores que prestam assistência a familiar em isolamento perdem retribuição?

Podem manter a retribuição os trabalhadores que prestem assistência a filho ou neto que esteja infetado ou em situação de isolamento reconhecido por autoridade de saúde.

5) Que proibições ou restrições podem ser impostas pelo empregador ao trabalhador?

O empregador não deve restringir de forma desproporcional os direitos da personalidade do trabalhador, mormente a reserva da intimidade da vida privada ou a sua integridade moral. As restrições devem ter em consideração as orientações da DGS e da OMS.

Em causa deve ser ponderada a possibilidade de serem restringidos direitos, liberdades e/ou garantias dos trabalhadores (no que se respeita a viagens de cariz pessoal) e em que medida essas restrições são válidas e, portanto, suscetíveis de aplicação de sanção disciplinar por incumprimento.

Noutra perspetiva, devem ser ponderadas as questões referentes à desobediência legítima do trabalhador a instruções dadas pelo empregador, nomeadamente, no que se refere à recusa de efetuar determinada viagem profissional.

6) Deve o trabalhador informar que teve um comportamento de risco?

O trabalhador está obrigado a cumprir com as prescrições de segurança e de saúde no trabalho. Cabe ao trabalhador o dever geral de informar sobre todas as questões relevantes, o que não implica a divulgação de aspetos da sua vida pessoal. Tão somente se impõe que o trabalhador comunique sintomas compatíveis com a definição de possível COVID-19 para que possam ser tomadas as medidas necessárias de proteção dos restantes trabalhadores.