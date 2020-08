37% dos consumidores admite aumentar frequência de compras online no futuro

O confinamento serviu como um acelerador para o comércio online em Portugal, revela um estudo internacional feito pelo ISAG – European Business School. O inquérito feito junto de 445 consumidores em Portugal quis perceber o tipo de comportamento entre abril e junho.

Se antes da pandemia as compras online eram feitas de forma mais intervalada – 18,65% dizia fazer compras online uma vez por ano e 21,12% a cada seis meses – o confinamento e o encerramento das lojas físicas trouxe mudanças. Entre os inquiridos, 6% dizia mesmo nunca ter comprado online.

Mais de um terço dos inquiridos admite ter comprado mais online (37,09%) durante o intervalo de tempo analisado. Agora, mais de 37% dos inquiridos refere mesmo que tem a intenção de aumentar o hábito de comprar online no futuro.

Durante o confinamento os consumidores deram primazia sobretudo a bens alimentares (um aumento de 16,4 p.p) e a produtos de supermercado (aumento de 10,33 p.p), seguido pelos produtos farmacêuticos (mais 5,36 p.p). As maiores quebras nas compras online foram sentidas na área das viagens e reservas hoteleiras (quebra de 41,8 p.p), no vestuário (menos 15,96 p.p), na tecnologia e software (menos 5,62 p.p) e ainda nos cosméticos e itens pessoais (menos 4,95 p.p).

Medidas de higiene e segurança sobem nas prioridades

Se antes já era um fator valorizado pelos consumidores, a pandemia fez aumentar a importância das medidas de higiene e segurança no processo de decisão de compra. Mais de 64% dos inquiridos classifica este ponto como “muito importante”, com o estudo a indicar um aumento de 43,82 p.p entre o período antes e durante o confinamento.

A disponibilidade de produtos também é vista como de alta importância pelos consumidores (48,09%). O tempo de entrega dos produtos também foi valorizado em 9,21 p.p., sendo avaliado como “muito importante” por 43,37% dos inquiridos. Mais constante foi a valorização da segurança nos pagamentos online: com um crescimento de apenas 0,67 p.p. entre antes e durante o confinamento, a segurança no pagamento continuou a ser o fator mais determinante para os inquiridos, com 74,38% a considerar este critério como “muito importante”.

De acordo com Ana Pinto Borges, professora do ISAG, este estudo teve como principal objetivo “avaliar o impacto da pandemia no consumo online e as principais mudanças e tendências no comportamento do consumidor antes, durante e após o período de confinamento”.

“Entre as principais conclusões destacamos a fidelização dos portugueses às compras online, justificada pela intenção de manter estes hábitos no futuro. Acreditamos que o e-commerce em Portugal vai continuar a crescer nos próximos meses”, conclui a docente e coordenadora do Núcleo de Investigação do ISAG.

A investigadora aponta ainda que o confinamento trouxe um novo perfil de consumidor e deixa recados às marcas. É “um novo perfil de consumidor, mais sofisticado e apto para as novas tecnologias, que deposita enormes expectativas nas marcas, que, por sua vez, devem otimizar e reajustar as suas estratégias comerciais, oferta disponível e até mesmo a própria experiência de compra por forma a reforçarem e reconquistarem a confiança dos seus clientes e o dinamismo do negócio”.