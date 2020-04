Compras com multibanco aumentam tanto nas lojas físicas como no online

As compras na rede multibanco em lojas físicas e ‘online’ aumentaram na semana de 30 de março a 05 de abril, mas continuam abaixo da média das semanas anteriores ao primeiro caso de covid-19 em Portugal, segundo a SIBS.

Os indicadores hoje divulgados pela SIBS comparam o número de compras em lojas físicas e ‘online’ através da rede multibanco, face à média de transações desde janeiro até ao primeiro caso de coronavírus em Portugal (02 de março). Ao valor dessa média foi atribuído o valor 100.

Na semana de 30 de março a 05 de abril as compras em lojas físicas pagas pela rede multibanco representaram 50 pontos base da média registada entre janeiro e 02 de março, mas subiram – seis pontos base – em relação à semana anterior (23 a 29 de março).

Já as compras ‘online’, entre 30 de março e 05 de abril, representaram 87 pontos base da média registada entre janeiro e 02 de março, e mais 17 do que na semana anterior.

Ou seja, há um aumento das compras na rede multibanco na análise semanal, mas continua a registar-se uma quebra nas compras totais face ao registo médio anterior ao início da propagação do novo coronavírus em Portugal.

Ainda segundo a SIBS, houve ligeiros aumentos do valor médio por compra em lojas físicas para 41,1 euros (face aos 38,80 euros da semana anterior). Já nas compras ‘online’ o valor médio caiu para 38,90 euros (face aos 39,70 euros).

A SIBS refere ainda um aumento do peso das compras no setores ‘entretenimento, cultura e subscrições”, com um crescimento de 64% face à semana antes da pandemia.

No ‘comércio alimentar e retalho’ o aumento foi de 45% e em ‘restauração, entrega de comida e ‘take away’ de 52%.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 75 mil.

Em Portugal, segundo o balanço de hoje da Direção-Geral da Saúde, registaram-se 345 mortes, mais 34 do que na véspera, e 12.442 casos de infeções confirmadas (um aumento de 712 em relação a segunda-feira).

Portugal encontra-se em estado de emergência até ao final do dia 17 de abril.