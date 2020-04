Primeiro foi a corrida aos supermercados, mas agora o ritmo de compras dos portugueses começa a abrandar à medida que passam as semanas da pandemia do Covid-19. Na semana que antecede a Páscoa (23 a 29 de março), os portugueses gastaram 206 milhões de euros para encher o cabaz de compras, menos 6% do que em igual período do ano passado (menos 12,5 milhões de euros) e menos 12% do que em relação à semana anterior. Já o ecommerce cresceu 77%.

“O facto de os portugueses estarem agora confinados nas suas casas altera alguns dos seus hábitos e rotinas diárias. No caso da alimentação, muitas das refeições passaram a ser confecionadas e consumidas em casa. Tomar o pequeno-almoço e o lanche em casa e fazer petiscos e sobremesas levou a um forte dinamismo de algumas categorias, que surgem agora no topo dos maiores crescimentos, como as bebidas quentes (+38%) e as sobremesas/doces (+30%)”, explica Marta Teotónio Pereira, client consultant senior da Nielsen, citada em nota de imprensa.

Confinados em casa, os portugueses estão mais disponíveis para cozinhar, razão que explica a queda de 74% na categoria de take away/cafetaria face à semana anterior. E não foi a única categoria a registar descidas nas opções de compra dos portugueses, com as categorias não alimentar (-24%), bebidas e animais (-12%), bem como higiene pessoal a registar as maiores descidas (-8%).

“A evolução das categorias de produtos de grande consumo não deixa dúvidas de que os portugueses se mantêm em casa e que se estão a adaptar à vida em quarentena, procurando já produtos que os fazem sentir melhor em casa. Será interessante acompanhar tendência das próximas semanas que, para além de continuar a refletir a vida em quarentena, dará indicações sobre a tendência da Páscoa em 2020″, diz Marta Teotónio Pereira. “Com as escolas fechadas, as férias da Páscoa são passadas em casa. No retalho alimentar, o crescimento das vendas da semana anterior à Páscoa (este ano é a semana 14) já reflete os preparativos dos festejos que, em Portugal, passa muito pela reunião da família alargada à volta da mesa”, continua. “Com o agravamento da limitação à circulação no período da Páscoa, este ano todos sabemos que foi diferente. Com alguns sinais de menos – menos reuniões familiares, menos saídas dos centros urbanos e menos ofertas – mas também com alguns sinais mais – mais mesas de Páscoa e mais refeições em casa”, sintetiza.

Nos frescos, apesar do recuo nas vendas (-4%), “há segmentos que evidenciam uma tendência contrária e que se destacam pelo forte crescimento devido a dois fatores: defender o sistema imunitário e cozinhar mais em casa”, destaca a Nielsen. É o caso dos legumes – que sobe 11% – com as compras de courgette (+59%), cebola e couves (+19%) a subir, bem como a de frutas como as de citrinos como laranja (+76%) ou limão (+43%), apesar de globalmente as frutas recuarem vendas.

As categorias com maiores quebras refletem bem que os portugueses se mantêm em casa, entre as quais se destacam os Produtos Solares (-85%), os Produtos para Calçado (-52%) e os Perfumes (-51%).

Apenas a categoria alimentar regista uma subida ligeira de 2%.

“Por oposição a esta diminuição, o e-Commerce continua a registar ganhos em termos de ocasiões de compra (+77%) e de captação de lares (+75%). Conduzidos pelo contexto atual, os consumidores parecem mais recetivos à facilidade e comodidade de realizarem as suas compras através de plataformas digitais”, refere a empresa de estudos de mercado.