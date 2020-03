Elétricas europeias pedem medidas para “enfrentar a pressão financeira”

A Associação Europeia das Empresas Elétricas, da qual faz parte a EDP, enviou uma carta aos responsáveis políticos lembrando a importância do sector e pedido via aberta para as deslocações do pessoal especializado para inspeção, operação e manutenção de todas as “instalações críticas” por toda a Europa

A Eurelectric apelou, nesta terça-feira, aos governos e às instituições europeias para que tomem as “medidas necessárias” para ajudarem as empresas de energia a “enfrentar a pressão financeira” resultante do adiamento dos pagamentos das faturas por parte dos clientes. Em comunicado, a Associação Europeia das Empresas Elétricas pede, ainda, aos responsáveis políticos que “permitam urgentemente que o pessoal especializado viaje para inspeção, operação e manutenção de todas as instalações críticas”.

Em carta conjunta enviada aos responsáveis políticos europeus, e subscrita pelos vários associados da Eurelectric, entre os quais a EDP, a Endesa, a Iberdrola e a Gas Natural Fenosa, entre muitos outros, os gigantes da eletricidade lembram que a disrupção causada pela crise do novo coronavírus “veio mostrar o quanto as sociedades modernas dependem da eletricidade”, fator crítico para manter equipamentos hospitalares a funcionar ou assegurar as telecomunicações dos milhões que, fechados em casa, permanecem operacionais em regime de teletrabalho.

Admite a associação que a procura de eletricidade foi “afetada de forma diferente” em cada um dos Estados-membros, sublinhando que, “se na Alemanha a alterações foi mínima, em França e Itália as quebras foram da ordem dos 20%”. Os preços “caíram em toda a Europa para valores da ordem dos 20 euros” por megawatt/hora, destaca, ainda, a Eurelectric.

“Enquanto os pacotes de recuperação do governo se concentram em indústrias de impacto imediato, um plano de recuperação sustentável também precisa de se concentrar nas ambições climáticas e energéticas da UE. Os programas e investimentos de recuperação devem ter como alvo iniciativas que possam facilitar a descarbonização e eletrificação acelerada”, defende a associação.