O Kuanto Kusta, comparador de preços online, avança com uma estimativa de rutura de stock em Portugal de produtos tecnológicos, referindo que a partir de 8 de abril esta rutura será notada na disponibilidade de produtos como consolas, portáteis e eletrodomésticos. A plataforma considera que esta falta de stock “será geral nos principais retalhistas”.

“O cerco cada vez maior que se verifica ao mercado espanhol devido ao coronavírus está na origem da rotura que se vai verificar em semana e meia, pois é a grande fonte que alimenta o mercado nacional. Os serviços fecham, as fábricas fecham e os distribuidores estão sem produtos”, explica Paulo Pimenta, CEO do Kuanto Kusta, citado em comunicado.

A plataforma de comparação de preços refere também que já “‘‘desapareceram’ do mercado 200 mil produtos num total de 2,2 milhões que a plataforma tem registados, sendo que a grande maioria se prende com a categoria tecnológica.”

O Kuanto Kusta indica que a estimativa apresentada foi feita “com base no feedback de lojas e distribuidores que começam a ter falta de stock em certas categorias, em particular na de tecnologia. Vem também do pedido das lojas para suspender as próprias lojas no mercado porque têm muitas falta de stock, isto além do número de cancelamentos ter aumentado pelo facto do stock estar em rutura”.

Ao longo do mês, o Kuanto Kusta estima que mais produtos vão desaparecer do catálogo disponível. “Acreditamos que no espaço de um mês desaparecerão do mercado mais 440 mil produtos do nosso catálogo, pois não há mãos a medir e o mercado de e-commerce pode também estagnar”.

A plataforma refere que, depois dos produtos tecnológicos, poderá existir quebras noutras categorias de produtos. “A seguir aos produtos tecnológicos, poderemos vir a verificar quebras noutras categorias, nomeadamente nas áreas de casa, saúde e beleza, pois são produtos que, devido ao custo da mão-de-obra mais competitiva, têm origem em mercados como a China e a Malásia”, indica Paulo Pimenta.

Hábitos de consumo alteraram-se

Na mesma nota, o Kuanto Kusta dá ainda conta de alterações na procura de determinados produtos, tendo em conta o isolamento social. A plataforma de comparação de preços indica que o top de produtos mais procurados sofreu consideráveis alterações. Atualmente, o produto mais procurado é a passadeira elétrica, que costuma figurar no 100.º lugar do ranking dos mais procurados no KK.

Em quarto lugar, seguem-se as impressoras multifunções, habitualmente no 150.º lugar do ranking. Na semana passada, os dados da GfK já davam conta do aumento significativo da venda deste produto em Portugal – em comparação com o mesmo período de 2019, as vendas de impressoras cresceram 231%, devido à transição para os escritórios em casa.

No décimo lugar dos produtos mais procurados do Kuanto Kusta está a bicicleta elétrica – habitualmente em 200.º lugar.