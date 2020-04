Tiendeo. Ferramenta vai mostrar tempo de espera nos supermercados

Desde que a covid-19 foi declarada como uma pandemia que o processo de ir às compras ao super ou hipermercado sofreu grandes alterações. As entradas nas lojas são feitas em intervalos de tempo, para evitar aglomerações nos espaços. No exterior, os clientes organizam-se em filas e mantendo uma distância de segurança.

Assim, ir às compras demora agora mais tempo. A startup espanhola Tiendeo lançou uma ferramenta que permite saber em tempo real qual é o tempo de espera na fila para entrar nos supermercados. Disponível no site é possível procurar por uma zona ou supermercado específico para ter acesso a uma estimativa sobre os tempos de espera.

Em comunicado, a empresa indica que “cruza os dados obtidos com sua tecnologia de Geotracking com base em Big Data e nas avaliações de utilizadores que estão no supermercado. Dessa forma, é gerada uma estimativa real do tempo de espera que permite ao consumidor planear as compras antes de sair de casa, reduzindo o risco de contágio”. A empresa detalha que esta solução foi inspirada por uma aplicação lançada no mercado italiano, o país europeu mais afetado pela pandemia.

As estimativas são apresentadas através da indicação “15 minutos de espera” ou “entre 15 a 30 minutos”, por exemplo.

Caso não haja informação disponível sobre o tempo de espera, é possível que os utilizadores adicionem informação que possa ajudar outras pessoas.

Além desta ferramenta, a Tindeo disponibilizou também uma secção onde é possível encontrar os novos horários dos supermercados e links para as lojas online, caso existam.