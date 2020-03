Venda de impressoras multifuncionais cresceu 231%. Smartphones com queda de 54%

Com a declaração do Estado de Emergência em Portugal e com mais portugueses confinados a casa, a venda de produtos tecnológicos caiu 18% na semana de 16 a 23 de março, revela a análise da GfK Portugal. A comparação é estabelecida em relação à mesma semana do ano passado.

Ainda assim, há pelo menos uma classe de produtos que cresceu significativamente: a categoria dos produtos ligados ao escritório (Home Office). A GfK indica que a área de impressoras multifuncionais cresceu 231% na semana passada. Também a venda de portáteis sofreu um considerável aumento (62%). Com mais trabalhadores a passar do escritório para casa, recorrendo ao teletrabalho sempre que possível, subiram as vendas de um pequeno eletrodoméstico – as máquinas do café. Em comparação com a mesma semana de 2019, as vendas desta categoria de produto subiram 46%.

Em relação às maiores quebras de vendas, é a área dos smartphones quem cai mais nas vendas. Durante a semana passada, a quebra em relação à semana homóloga do ano passado foi de 54%. Também as vendas de televisores caíram (-34%), tal como as vendas de máquinas de roupa (-21%).

Os dados da GfK Portugal mostram ainda que, na semana passada, o comércio eletrónico cresceu mais de 84% (comparando com a semana homóloga de 2019). As compras offline, em lojas físicas, caíram 28% na semana passada.