Venda de máscaras com mais de mil reclamações – Portal da Queixa

O Portal da Queixa registou mais de mil reclamações relacionadas com a venda de máscaras de proteção, estando os principais motivos relacionados com o atraso na entrega, o preço excessivo, burla e não conformidade com a certificação do Citeve.

“Em 100 dias analisados, foram identificadas 1 016 queixas”, refere o comunicado do Portal da Queixa, indicando que “os principais motivos estão relacionados com o atraso na entrega da encomenda, o preço excessivo, burla e não conformidade com o Centro Tecnológico e Têxtil (Citeve) de Famalicão.

Em termos de reclamações, as marcas que receberam o maior número, por ordem decrescente, foram: a MO Online – Modalfa (Sonae) recebeu 348 queixas a 365 Inbox teve 158 reclamações, a Pano Fino com 43, a N95 Portugal teve 38 queixas e a Zippy (Sonae) registou 15.

“Entre os principais motivos que levaram os consumidores a apresentar reclamações estão: atraso na entrega das encomendas (68%), preço excessivo (12%), burla (11%), não conformidade com o Citeve (5%) e outras (4%)”, refere a nota.

Na resposta aos consumidores, a MO teve 79% de respostas de apoio, no entanto, “evidenciou-se a sua ineficácia ao registar apenas 33% de taxa de solução, motivando desta forma uma insatisfação enorme junto dos consumidores que avaliaram a marca com uma média da avaliação de satisfação, de apenas 3 numa escala de 10”, refere o Portal da Queixa.

A plataforma online, indique que também é “expressivo o número de alegados casos de burla relatados pelos consumidores que efetuaram as suas compras online e nunca receberam as suas encomendas até hoje, sendo que “mais de 30 consumidores que reclamaram à marca N95 Portugal, não consideraram ainda resolvidas as suas divergências pelo não recebimento das encomendas ou pela falta de reembolso do valor pago”.