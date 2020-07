Campo Pequeno terá até 8 corridas. Primeira é já dia 30

Três meses depois do que é habitual, devido à pandemia e às necessidades de confinamento, as corridas de toiros estão de volta incluindo, naturalmente, na praça mais emblemática da capital. Desta vez com a Ovações&Palmas como empresa gestora, a inauguração desta temporada no Campo Pequeno, que contará com seis a oito corridas, acontece já na quinta-feira da próxima semana.

A empresa de Luís Miguel Pombeiro foi a vencedora do concurso lançado pela entidade gestora do Campo Pequeno para a temporada taurina deste ano, cujo preço base estipulado foi de 29 850 euros por espetáculo, acrescidos de IVA, perfazendo um total de mais de 180 mil euros pelas seis corridas de touros.

Para as seis corridas, uma delas mista – que terão lugar a 30 de julho, 6 e 27 de agosto, 3 e 10 de setembro e 1 de outubro), Pombeiro tem boas expectativas. “Falamos da Capital Mundial do Toureio a Cavalo e esperamos casas cheias dentro das limitações atuais de lotação e sempre em segurança”, afirmou, citado pela associação ProToiro. “Esta será uma temporada com 100% de artistas portugueses; depois de ponderadas várias hipóteses de parcerias e contratações com Espanha e, atendendo às circunstâncias que atravessamos, optámos por programar espetáculos apenas com toureiros e toiros portugueses”, explica o promotor, que antecipa “uma temporada de união entre todos: aficionados, agentes da festa e decisores políticos, mostrando a grande vitalidade da tauromaquia portuguesa”.

A Ovações&Palmas prevê ainda a possibilidade de realizar mais duas corridas extra-abono, durante o mês de outubro.

As corridas vão ter início às 21h45, sem intervalo, e obrigarão ao uso de máscara dentro do recinto. Na primeira noite, vão lidar-se seis toiros da ganadaria de António Raul Brito Paes e o cartel será composto pelos cavaleiros Luís Rouxinol, Marcos Bastinhas e Duarte Pinto, com pegas asseguradas pelo grupo mais antigo de forcados do mundo, os Amadores de Santarém e pelo grupo da capital, os Amadores de Lisboa.

Na segunda corrida comemora-se o 20º aniversário da alternativa da cavaleira Ana Batista, “que será cabeça de cartaz de um elenco, também, composto por Manuel Telles Bastos e Luís Rouxinol Júnior”, enquanto a 27 de agosto haverá toiros de Romão Tenório e atuam os cavaleiros João Moura Caetano, João Moura Jr. e João Ribeiro Telles. “Para a segunda parte da temporada – entre setembro e outubro – estão já selecionados dois curros da ganadaria Veiga Teixeira e da ganadaria Vinhas, que comemora 70 anos de vida”, comunica a empresa.

A venda de abonos (lugares de temporada) já arrancou e os bilhetes para os espetáculos estão à venda desde terça-feira nos locais habituais e na TicketLine.