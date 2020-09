Casa do Marquês dá uma mão à cultura

Ninguém passou imune à crise da pandemia e as empresas de eventos estão entre os que mais sofrem os efeitos da covid e das limitações a que o novo coronavírus obriga. Mas nem por isso a Casa do Marquês esquece a sua vertente solidária.

Numa iniciativa que pretende ajudar outros dos mais afetados pela crise, os artistas que durante tanto tempo têm estado impedidos de mostrar o seu trabalho, a empresa decidiu organizar uma exposição coletiva num dos espaços que gere. “Um em Todos” é o nome da mostra em que participam 11 artistas com trabalhos desenvolvidos durante o confinamento, para ver a partir de dia 17 no Belém Rio, no CCB.

“O mundo mudou com esta pandemia que nos apanhou a todos de surpresa. Todos tivemos de parar e de refletir sobre que caminho que queremos trilhar e nós também fizemos esse percurso na Casa do Marquês. E se há uma coisa de que temos a certeza, nestes tempos de incerteza, é que, mais do que nunca, é preciso trabalhar em rede, para estarmos todos mais juntos”, justifica a administradora da empresa.

Florbela Bem, que juntamente com José Eduardo Sampaio fundou a empresa há quase 31 anos – hoje gerida pelo filho, Miguel Seijo -, realça que “faz todo o sentido que a Casa do Marquês abra as portas dos seus espaços para receber obras de arte e atividades culturais, da mesma forma que recebe anualmente milhares de convidados e empresas para testemunhar acontecimentos inesquecíveis”.

Aberta todos os dias úteis, entre as 10.00 e as 18.00, a exposição marca o reforço de uma aposta antiga da Casa do Marquês no apoio à cultura e às artes “como forma de expressão de afetos e proximidade entre os cidadãos”, explica a responsável, sublinhando que “a empresa também mudou, também repensou a sua forma de estar no mercado e daí esta vontade de reforçar a sua aposta na arte”.

A iniciativa não é inédita na história da Casa do Marquês, que de facto iniciou atividade com um espaço em Algés que tinha exposições permanentes. “O que queremos agora é reforçar o apoio a essa área. Queremos ser um parceiro fundamental dos artistas, que são, também eles, um parceiro fundamental no reforço da comunicação do nosso projeto empresarial. É tempo de trabalharmos mais juntos, mais unidos.”

A exposição coletiva que se inaugura na quinta-feira da próxima semana reúne cerca de meia centena de obras de 11 artistas plásticos e terá a curadoria de Elisa Ochoa, estando patente até 2 de outubro no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, promovida pela empresa líder de mercado na área de catering e organização de eventos.

“A Casa do Marquês vai continuar a concretizar os sonhos dos seus clientes e amigos, vai continuar a estar presente na vida empresas nacionais e internacionais, vai continuar a alimentar cerimónias oficiais, vai continuar a criar, a produzir e a executar os melhores eventos, que a tornaram a líder deste mercado em Portugal”, promete Florbela Bem.

António Alves da Costa, Tim Madeira, Carlos Medeiros, Isabel Contreras Botelho, Teresa Mendonça, Paula de Castro Freire, Maria Sassetti, Clo Bourgard, Sara Maia, Regina Frank e Graça Romano são os 11 artistas que verão obras suas expostas de 17 de setembro a 2 de outubro no Belém Rio (Centro Cultural de Belém).