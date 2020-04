Play It Safe. Nesta plataforma para apoiar músicos não há distrações, só som

Por estes dias, o Instagram fervilha de concertos em diretos, com artistas a fazer atuações improvisadas a partir de casa. Mas, no caso da Play It Safe, Stay Home, que resulta de uma parceria entre a comunidade de música independente e promotora de espetáculos Gig Club e a editora Omnichord Records, aquilo que é feito através do Instagram não era suficiente. Nascia assim uma plataforma que pretende ser global, incentivando os fãs a ficar em casa, ao mesmo tempo em que é possível apoiar a indústria musical, fortemente afetada pela pandemia, e que atravessa uma época de cancelamentos e adiar de concertos e espetáculos em todo o país.

João Afonso, responsável pelo Gig Club, resume o objetivo da Play It Safe: “Apoiar os artistas e tentar converter as pessoas que estão a ouvir em contribuições para o artista”. Ao Dinheiro Vivo, explica que o Instagram e outras plataformas que permitem o streaming de vídeo eram algo limitadas para este objetivo. “É muito complicado incluir um botão que seja um call to action, há limitações na interface e há demasiada distração, no meu entender, nos diretos, que iria diminuir a conversão – as pessoas têm chat, querem interagir com os artistas, etc e isso iria diminuir a atenção que se pode dar.”

Era tempo de delinear a estratégia. “Pensámos que podíamos atrair as pessoas através do Instagram e Facebook para outra plataforma, com uma qualidade superior de áudio. Sabemos que vamos ter menos pessoas mas que quem vai [à Play It Safe] gosta mesmo de ouvir música e vai para ouvir”. Embora em alguns casos os concertos possam ser transmitidos em vídeo, a Play It Safe aposta apenas na sonoridade, com atenção redobrada às condições e qualidade de som.

Há uma agenda disponível com os concertos que é possível acompanhar e, mesmo que perca um concerto, este pode ser ouvido mais tarde no site da iniciativa. Por esta “sala” de concertos que mora na Internet já passaram ou ainda vão passar nomes como Alex D’Alva Teixeira, Filipe Sambado, Best Youth, Noiserv, First Breath After Coma ou Joana Espadinha. No total, são mais de 30 os artistas que já aderiram a esta iniciativa.

O “call to action” que não era possível ter no Instagram entra em ação nesta plataforma. João Afonso explica que “há cerca de mil pessoas a ouvir as transmissões” e que “mais de 10% das pessoas têm contribuído para os artistas, estamos muito satisfeitos”. Além disso, também o valor das doações tem surpreendido os criadores da Play It Safe. “As pessoas têm contribuído com valores acima do esperado, coisas que nunca me passaram pela cabeça, há pessoas a fazer doações de 40 euros de cada vez, vários que dão 20 euros”. João Afonso acredita que estes valores de doações também “tem muito a ver com o contexto e com uma lógica de ajudar”.

E do lado dos artistas, que alimentam esta plataforma? O responsável pela ideia refere que há sempre alguma “estranheza” à mistura, “especialmente quando dizemos que não há vídeo, que é só áudio”. “Há quem ache a ideia logo engraçada, outros ficam a estranhar, mas aquilo que acontece é, no final, darem os parabéns e vêem que a qualidade é diferente do que aquela que é esperada quando é feito um live no Instagram ou Facebook. E o dinheiro que fazem também ajuda nessa aceitação da ideia, acho que tem corrido muito bem”.

Com a pandemia ainda sem fim à vista ou sequer quando os artistas poderão regressar às salas e o público às plateias, a Play It Safe continuará com uma programação que foi estendida até ao mês de maio.