Treinos da Move Hiit ‘saltam’ para antena da Sport TV+ durante a quarentena

Com milhares de portugueses em casa, um novo programa da Sport TV+ quer promover a prática de exercício físico sem sair de casa. Em parceria com a Move Hiit, entidade que desenvolve treinos de alta intensidade, o canal transmitirá todas as manhãs uma sessão de exercício físico.

Com a duração de um mês, este programa chamar-se-á “TPC SPORT TV”. Assim, todos os dias, José Maria Castelo Branco, dono da Move Hiit, assegurará um plano de treino a partir das 9h, no Sport TV+.

A Move Hiit promove a prática de exercício físico fora do ambiente tradicional de ginásio. Se habitualmente os treinos da empresa (que incluem várias modalidades) são feitos ao ar livre, em vários espaços públicos de Lisboa, com as recomendações para ficar em casa devido ao coronavírus a Move Hiit fez algumas alterações. Desde o início da semana passada que está a disponibilizar alguns treinos em direto no Instagram que podem ser feitos sem sair de casa.

A prática de exercício físico está entre as recomendações da DGS para a promoção de hábitos saudáveis durante este período de isolamento social.