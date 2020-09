Benfica não pode ter convidados no camarote presidencial

O Benfica anunciou hoje que não teve autorização para a presença limitada de convidados no camarote presidencial para o encontro de hoje da I Liga com o Moreirense, criticando a Liga de futebol de “lamentável incúria”.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD foi esta manhã informada pela Liga da receção por parte daquela entidade de um email datado de ontem [sexta-feira] às 23:39, proveniente da Diretora-Geral da Saúde, Dra. Graça Freitas, dando conta que não existia autorização para o convite feito pelo nosso clube para a presença de um número limitado de sócios, Casas do Benfica e patrocinadores no camarote presidencial”, anunciaram os ‘encarnados’, em comunicado divulgado no sítio oficial.

O Benfica lembra que “tomou esta iniciativa de acordo com o Manual de procedimentos do regulamento da Liga definido para a época 2020/2021, onde expressamente se refere a possibilidade de ocupação até 50% do número de lugares das tribunas presidenciais”.

“Consideramos absolutamente inadmissível e lamentável que, afinal, a Liga, numa recorrente demonstração de incompetência e incúria por parte dos seus principais responsáveis, não tenha validado junto da Direção-Geral da Saúde e entidades competentes as normas que definiu e transmitiu como seguras aos clubes no Manual das competições oficiais”, prossegue o clube da Luz.

O Benfica adianta ainda que “a Liga, o seu presidente e os seus principais dirigentes responsáveis pela organização e gestão das competições devem assumir a plena responsabilidade pelo nível de amadorismo que revelam, ao definirem no Manual da Liga normas e orientações expressas que não foram devidamente validadas junto das autoridades competentes, nem informando atempadamente os clubes por essa falha, prejudicando assim mais uma vez a imagem do futebol português”.

“Acresce que seria importante esclarecer como pensa a Liga implementar esta recomendação, uma vez que é do conhecimento público que, já na primeira jornada do campeonato, vários clubes colocaram em prática esta autorização da Liga, em modelos que variaram de clube para clube”, escrevem ainda os ‘encarnados’.

O Benfica manifesta ainda a sua “incompreensão pelo facto de, sendo conhecida há vários dias esta nossa iniciativa, só ontem [sexta-feira] à noite a Direção-Geral da Saúde tenha expressamente informado a Liga dessa impossibilidade e da necessidade de existir um prévio pedido nesse sentido por parte do respetivo clube, o que nunca se perspetivou perante o que estava expressamente autorizado pelo Manual das competições”.

A SAD benfiquista realça ainda “o exemplo de civismo, organização e rigor com que os clubes têm adotado e gerido todas as orientações de salvaguarda e proteção da saúde pública, apesar dos recorrentes exemplos de incúria por parte da direção da Liga”.

“Por último, informamos que de imediato demos conhecimento desta decisão da DGS aos convidados que seriam contemplados por esta iniciativa, reiterando o enorme desejo de, logo que possível, voltarmos a ter o prazer do regresso gradual do público aos estádios, assim permita a evolução da situação”, finaliza o Benfica.

Os ‘encarnados’ recebem hoje o Moreirense, a partir das 18:30, em encontro da segunda jornada da I Liga de futebol.