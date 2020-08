Champions em Lisboa traz audiência recorde à Eleven

Mais 40% de subscrições e as melhores audiências de sempre para a Eleven. É o resultado de uma fase final da Champions inédita e sem público.

Devido à pandemia de Covid-19, a UEFA decidiu abrir uma exceção e criar uma final a 8 decorrida em Lisboa. Por não abrir as portas dos estádios (Luz e Alvalade) aos adeptos, estes viram-se forçados a recorrer à Eleven para poder assistir aos jogos, transmitidos em exclusivo nesse canal.

“Os resultados que obtivemos demonstram não só o esforço do grupo em preparar e transmitir o melhor do futebol, mas também as saudades que os fãs já tinham de desporto em direto, principalmente quando temos a honra de ver estes jogos a serem disputados nos nossos estádios”, referiu o diretor-geral da Eleven, Jorge Pavão de Sousa.

O jogo com maior audiência foi o Leipzig-Atlético de Madrid, dos quartos-de-final, com 200 mil telespectadores a ver o golo de João Félix (que não chegou para garantir a passagem do Atlético) e um share de 3,9%.

Os quatro jogos dessa fase tiveram médias de 2,4% de share em TV, alcançando uma média de 165 mil telespectadores e sendo acompanhados por mais de 50% dos clientes do serviço de streaming. “O regresso da Champions League resultou num aumento do número de subscrições do serviço que, consequentemente, levou ao nosso melhor resultado de sempre em termos de audiências”, concluiu Pavão de Sousa.

Para o diretor-geral da Eleven este recorde será um impulso fundamental “para mantermos e honramos o compromisso de levar o melhor do desporto aos fãs das várias modalidades em Portugal”.