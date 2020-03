Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes vão doar material para enfrentar covid-19

Primeiro chegaram as notícias de que o empresário do mundo do futebol Jorge Mendes estaria a adquirir material médico para oferecer ao hospital de São João, no Porto, para enfrentar a pandemia de covid-19. Agora, de acordo com a informação avançada pelo jornal AS, Cristiano Ronaldo junta-se aos esforços para oferecer material de proteção pessoal aos profissionais do hospital portuense.

Com Itália como o país mais afetado pela covid-19 na Europa, a Serie A está em pausa, tal como várias outras ligas a nível europeu. O jogador português, atualmente ao serviço da Juventus, está na Madeira com a família, também em isolamento social.

Através de comunicado assegurado por Manuela Brandão, porta-voz da Gestifute, empresa de Jorge Mendes, avançava nas redes sociais que estava preparada para doar material médico neste contexto de pandemia. “Face à emergência sanitária que afeta o nosso país, Jorge Mendes e a Gestifute comprometem-se a contribuir para o reforço dos recursos que servem os estabelecimentos hospitalares do país nesta luta contra a covid-19. Neste sentido, Jorge Mendes encomendou (com entrega programada para a primeira semana de abril) três ventiladores, que servirão os hospitais do Norte do país”.