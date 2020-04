Torneio de Wimbledon cancelado devido à pandemia

Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a competição de ténis de Wimbledon foi cancelada. A última vez que tal aconteceu foi em 1945, nota a Associated Press.

As preocupações com a pandemia de coronavírus levaram a organização do evento inglês a cancelar a competição mais antiga da modalidade. A decisão de cancelar a edição de 2020 foi anunciada após uma reunião de emergência.

“É com grande pesar que o AELTC e o Comité de Gestão decidiram que a competição de 2020 será cancelada devido às preocupações de saúde pública ligada à epidemia”, é possível ler no comunicado.

“No topo da nossa mente está a saúde e a segurança de todos aqueles que fazem Wimbledon acontecer – o público no Reino Unido e os visitantes de todo o mundo, os nossos jogadores, convidados, membros, equipa, voluntários, parceiros, contratados e os residentes locais – e também a nossa responsabilidade alargada para com a sociedade de tentar combater este desafio global ao nosso modo de vida”.

A organização refere que, embora tenha considerado várias alternativas, incluindo o adiamento do evento, cancelar a edição deste ano foi considerada a melhor opção.

A edição de 2020 estava marcada para arrancar a 29 de junho, terminando a 12 de julho.

A última vez em que Wimbledon foi cancelado aconteceu em 1945, no último ano da Segunda Guerra Mundial. Desde 1877, ano em que arrancou o torneio, a realização do torneio tinha sido apenas interrompida por motivos de guerra.

O cancelamento de Wimbledon é mais uma das alterações à agenda de grandes eventos motivada pela pandemia de covid-19, juntando-se ao adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio e ao Europeu de Futebol, sendo que ambas as competições foram adiadas para o verão de 2021.

A próxima edição de Wimbledon já tem data – 28 de junho a 11 de julho de 2021.