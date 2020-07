Dinheiro Vivo Talks: novo formato promete analisar a economia e muito mais

A partir do dia 31 de julho vai poder contar com um novo formato a não perder no Dinheiro Vivo, pautado pela diversidade de temáticas.

O primeiro de um novo formato de webinars, Dinheiro Vivo Talks terá como primeira temática os desafios de duas importantes empresas de serviços do setor automóvel e a sua importância na retoma da economia e regresso à normalidade.

O webinar contará com a participação de Nuno Rebelo, diretor de Marketing da Continental Pneus, e de Bruno Oliveira, diretor-geral da Ford Trucks Portugal.

Nuno Rebelo desempenha a função de diretor de Marketing desde abril de 2019 e está na Continental Pneus desde 2006. Começou como responsável de Marketing, mas rapidamente passou para funções de responsável técnico e comercial e key account manager CST.

Já Bruno Oliveira desempenha funções de diretor-geral desde outubro do ano passado. Gestor e licenciado em engenharia mecânica, Bruno Oliveira conta com mais de duas décadas de experiência profissional no setor automóvel, tendo trabalhado ao longo da sua vida profissional com marcas como a SCANIA, VW Veículos Comerciais, Mazda e Ford.

No dia 31 de julho não vai querer perder no site do Dinheiro Vivo o primeiro webinar desta iniciativa que, certamente, deverá tornar-se numa ferramenta estratégica e fonte de conhecimento privilegiado para as empresas nacionais.