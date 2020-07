Serviços do setor automóvel dão prova de vida em tempo de pandemia

Nuno Rebelo, diretor de Marketing da Continental Pneus Portugal e Bruno Oliveira, CEO da Ford Trucks Portugal, são os dois primeiros convidados do Dinheiro Vivo Talks, neste webinar que analisará a forma como as empresas nacionais estão a recuperar da crise provocada da covid-19

Como estão os serviços de mobilidade e de transporte do setor automóvel a recuperar da crise provocada pela covid-19? O primeiro Dinheiro Vivo Talks procura responder a esta questão e mede o pulso a duas empresas que têm enfrentado a pandemia com grande dinamismo.

Neste primeiro webinar dedicado a analisar o estado das empresas nacionais, Nuno Rebelo, diretor de Marketing da Continental Pneus, explica qual o papel da empresa dentro do universo do fabricante e quais as estratégias adotadas para continuarem a estar próximos dos clientes. A campanha “Pode contar connosco”, em vigor desde 1 de junho, é disso o melhor exemplo. Como adianta o responsável, trata-se de uma ação que aponta às plataformas digitais e redes sociais, mas que não deixa de vincar os contactos diretos com os parceiros.

Bruno Oliveira, CEO da Ford Trucks Portugal, por seu turno, recorda as dificuldades sentidas na criação da empresa, do zero, num contexto adverso como o atual. Segundo explica, Portugal foi a porta de entrada da Ford Trucks na Europa, em outubro passado, e, apesar de metade da existência da empresa ser acompanhada pela pandemia, os resultados têm sido bastante positivos, demonstrando que os empresários do setor dos transportes têm tido a “coragem” de investir na renovação das suas frotas. Mas será que a banca tem feito o seu trabalho no apoio a estas empresas? Estes e outros temas são analisados neste primeiro webinar do Dinheiro Vivo Talks, uma ferramenta estratégica e fonte de conhecimento privilegiado para as empresas nacionais.