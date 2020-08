Alemanha critica manobras militares no Mediterrâneo Oriental

A ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, criticou hoje as manobras militares que se desenrolam no Mediterrâneo Oriental, considerando que não ajudam “a diminuir a tensão entre a Turquia e a Grécia”.

As afirmações da ministra foram feitas durante uma reunião informal dos ministros da Defesa dos 27, em Berlim.

Na ocasião, Kramp-Karrenbauer acrescentou: “As manobras que ocorreram hoje não estão a ajudar”.

A Alemanha está a presidir aos destinos da UE no segundo semestre deste ano e está a mediar contactos entre gregos e turcos.

Apesar dos apelos, manobras militares rivais tiveram lugar hoje no Mediterrâneo Oriental, em contexto de tensão crescente entre a Turquia e a Grécia, membros da NATO, que disputam zonas marítimas ricas em hidrocarbonetos.

De um lado, navios de guerra turcos fizeram exercícios com um contratorpedeiro dos EUA, segundo o Ministério da Defesa turco.

Do outro lado, “Chipre, Grécia, França e Itália acordaram uma presença comum no Mediterrâneo Oriental, no quadro da iniciativa quadripartida de cooperação”, anunciou o Ministério da Defesa grego.

Estas manobras começaram hoje e devem durar até sexta-feira no sul e sudoeste de Chipre, segundo fontes militares.