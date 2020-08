França, Alemanha e Reino Unido rejeitam reposição de sanções contra o Irão

França, Alemanha e Reino Unido anunciaram hoje que não apoiam o restabelecimento das sanções internacionais contra o Irão, exigido pelos Estados Unidos, decisão que levou Washington a acusar estes países de desonra e de alinhamento com os aiatolas.

Em comunicado, citado pela Agência France-Presse (AFP), França, Alemanha e Reino Unido sublinham que os Estados Unidos da América (EUA) abandonaram o acordo nuclear de 2015 com o Irão e, por isso, “não apoiam esta iniciativa [de reintrodução das sanções internacionais], que é incompatível” com os esforços para tentar apoiar o compromisso feito com Teerão.

A reação de Washington não tardou e, na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque (EUA), o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, disse que Paris, Berlim e Londres “não querem que o embargo de armas com o Irão seja suspenso”.

“Ainda assim, [estes três países] escolheram aliar-se aos aiatolas”, acrescentou Pompeo.

O Presidente dos EUA, o republicano Donald Trump, anunciou na quarta-feira que iria exigir o restabelecimento das sanções internacionais contra o Irão.

Foi essa a razão que levou Mike Pompeo a Nova Iorque para apresentar a imposição dos Estados Unidos na ONU.

Washington sustenta a exigência no alegado incumprimento de Teerão do acordo firmado há cinco anos.

“O Irão nunca terá uma arma nuclear”, declarou Trump.

À semelhança de França, da Alemanha e do Reino Unido, outros países já se insurgiram contra esta imposição. A razão é a mesma de Paris, Berlim e Londres: os Estados Unidos não têm qualquer legitimidade para exigir a reintrodução das sanções, uma vez que abandonaram o acordo unilateralmente há dois anos.

Washington reivindica a reposição das sanções através de um mecanismo baseado na interpretação jurídica, que é contestada, de que um Estado integrante deste acordo pode denunciar unilateralmente o “desrespeito significativo” dos compromissos de um outro signatário.

Ao ser acionado este mecanismo, inédito, os restantes 14 elementos do Conselho de Segurança da ONU — são 15 com os EUA – têm 30 dias para exercer o veto em relação ao restabelecimento das sanções internacionais.

O Conselho de Segurança da ONU é constituído por 15 países, cinco dos quais permanentes — EUA, França, China, Rússia e Reino Unido — e 10 não permanentes — Bélgica, República Dominicana, Alemanha, Indonésia, África do Sul, Estónia, Níger, São Vicente e Granadinas, Tunísia e Vietname.