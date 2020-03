Os governos dos países europeus vão ter de gastar valores sem precedentes em 2020 e nos próximos anos para aguentar as economias face ao embate brutal do coronavírus na atividade e no emprego. Mas vai ser tanto dinheiro que é preciso emitir nova dívida, também em montantes nunca vistos, e em muito pouco tempo.

Portugal ainda está numa posição relativamente confortável para o fazer, uma vez que o custo da dívida continua relativamente contido, sendo até mais apetecível do que o custo da dívida italiana. O prémio de risco português é quase metade hoje face a Roma.

Nesse aspeto, como que a preparar o terreno da batalha que aí vem, parece que as medidas do Banco Central Europeu (BCE) estão já a surtir efeito, impedindo as taxas de juro soberanas da zona euro (longo prazo, a dez anos) de dispararem e atingirem ou manterem-se em níveis incomportáveis.

O BCE está a conseguir aguentar relativamente bem Portugal, por exemplo, cujo prémio de risco medido em relação à Alemanha estava ontem em cerca de um ponto percentual quando comparado com a taxa de referência alemã (negativa há vários meses, aliás), segundo cálculos do Dinheiro Vivo (DV).

A taxa de juro soberana portuguesa a dez anos negociava na casa dos 0,6%, o que, não sendo um mínimo histórico, continua a ser um valor historicamente baixo.

Antes da grande intervenção do BCE, que aconteceu a 18 de março, o risco da dívida portuguesa face ao benchmark alemão era quase o dobro face ao valor de ontem. Ou seja, Frankfurt está a conseguir conter o pior. Até quando? Não se sabe. Mas o BCE diz estar comprometido com este programa e que fará o que for necessário para proteger a zona euro.

Este risco aparente de Portugal medido nos mercados secundários de dívida pública (sempre face às bunds alemãs) compara com a posição bem mais desfavorável de Itália, o país da Europa mais atingido pela crise sanitária da covid-19, e o segundo mais afetado no mundo a seguir aos EUA, que lideram os números absolutos da pandemia.

O prémio de risco de Itália estava ontem também nos 1,8 pontos percentuais, quase o dobro de Portugal. A taxa de juro italiana a dez anos estava em 1,3% (o que é mais do dobro da portuguesa). O BCE também está a conseguir aguentar bem Espanha, cujo prémio de risco face às bunds também valia um ponto percentual, aos valores de ontem nos mercados secundários.

Como referido, a ação do BCE foi decisiva, sobretudo o anúncio do enorme novo programa de compra de dívida pública e privada (mas sobretudo obrigações do Tesouro) que ocorreu a 18 de março.

Frankfurt explica que o novo “programa de compra de ativos devido a emergência pandémica (pandemic emergency purchase programme) corresponde a um envelope de 750 mil milhões de euros até ao final do ano”, a ser usado em compras de dívida, sobretudo soberana, ao bancos comerciais da zona euro. Este reforço do quantitative easing (QE) cai em cima “dos 120 mil milhões de euros decididos a 12 de março”. Assim, “no conjunto, o montante disponibilizado ascende a 7,3% do PIB da zona euro” diz o BCE.

O programa que vai permitir controlar o risco da dívida pública, dinheiro crucial para emprestar às empresas, aos bancos e às famílias, “é temporário e concebido para fazer face à situação sem precedentes com que se depara a nossa união monetária”. Em todo o caso, este corona-QE “permanecerá em vigor” até que esta fase da crise do coronavírus chegue ao fim, promete o BCE.

O Banco de Portugal já consegue antever uma recessão de quase 6% neste ano por cá, a pior de sempre nas séries longas disponíveis.

Mário Centeno, o ministro das Finanças, não quis quantificar, mas vê como certa a recessão e o regresso em força do défice, mas avisa que depois de isto tudo passar vamos ter de pôr as contas públicas em ordem e numa rota “sustentável” outra vez.

Excedente em 2019

Portugal terminou o ano de 2019 com um excedente orçamental público equivalente a 0,2% do produto interno bruto (PIB), um valor histórico, nunca visto em democracia.

As receitas públicas totais superavam as despesas em cerca de 404 milhões de euros no final do ano passado, apurou o Instituto Nacional de Estatística (INE), a entidade responsável pelo apuramento do saldo em contabilidade nacional.

No entanto, o feito “histórico” de Mário Centeno, o ministro das Finanças, foi praticamente eclipsado pela grave crise em curso por causa do vírus e não houve tempo nem grande propósito para festejos. A ideia é que Portugal parte para esta nova guerra “mais bem preparado” do que na última crise, acenou o membro do governo PS.

Ontem, as Finanças revelaram, na execução orçamental até fevereiro, que o governo conseguiu obter um excedente de quase 1,3 mil milhões de euros no final de fevereiro, “o valor mais alto de sempre”. A posição positiva nas contas públicas, que tantos sacrifícios impôs aos portugueses, vai assim desaparecer, agora, por tempo indeterminado.