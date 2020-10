Conselho das Finanças. Mais de 25% da subida do défice é por causa do Novo Banco

O défice público português subiu mais de 4 mil milhões de euros no primeiro semestre deste ano face a igual período do ano passado, mas a despesa que mais contribuiu para a degradação do saldo orçamental foi o dinheiro gasto com o Novo Banco, mostra um estudo do Conselho das Finanças Públicas (CFP), divulgado esta quinta-feira.

De acordo com a análise à evolução orçamental das Administrações Públicas até junho de 2020, a “despesa relativa à recapitalização do Novo Banco”, que ocorreu em maio, absorveu 1035 milhões de euros de fundos dos contribuintes. Equivale a mais de 25% da degradação homóloga do défice e cerca de metade do aumento da despesa pública ao longo do período em causa.

O conselho presidido por Nazaré Costa Cabral refere que “o sector das administrações públicas (AP) registou um défice de 5240 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano (ou seja 5,4% do Produto Interno Bruto gerado no período), o que representa uma deterioração homóloga significativa do saldo orçamental em 4019 milhões de euros (4,2 pontos percentuais do PIB), motivada simultaneamente pelo aumento da despesa pública (2069 milhões de euros) e quebra da receita (1949 milhões de euros)”.

As sucessivas injeções de fundos públicos no Novo Banco (porque o Fundo de Resolução, que é a entidade que pertence aos bancos comerciais que devia estar a recapitalizar o NB só que não tem lá dinheiro suficiente) estão a ser alvo de forte polémica, com o Bloco de Esquerda a ameaçar o Governo de bloqueio ao Orçamento do Estado de 2021.

Catarina Martins já disse que é “uma irresponsabilidade” o Orçamento para 2021 prever continuar a fazer transferências para o Novo Banco, que a gestão do banco “está a lesar o interesse público em milhões e milhões de euros”.

Nesse sentido, o BE avisou que só viabiliza Orçamento mediante a realização de nova auditoria ao Novo Banco.

O governo, através do secretário de Estado, Duarte Cordeiro, disse há poucos dias (no podcast do PS) que está disponível para estudar um esquema diferente de apoio ao Novo Banco que não passe por este tipo de despesa direta com o Fundo de Resolução (que depois verte o dinheiro no NB). Mas o governante também disse que tudo será feito no cumprimento da lei e dos contratos assinados com a Lone Star, dona do Novo Banco.

Desde agosto de 2014, quando o Banco Espírito Santo (BES) faliu, o Fundo de Resolução (com o dinheiro dos contribuintes) já meteu 7,9 mil milhões de euros no Novo Banco a título de empréstimos que, em princípio, serão reembolsados ao Estado dentro de 30 ou 40 anos. Se tudo correr bem, claro.

Apesar da pandemia e do fardo com o Novo Banco, o défice do primeiro semestre ficou nos referidos 5,4% do PIB, abaixo da meta do governo que deverá ser 7,3% em 2020. A dívida ficou em 126,1%, abaixo dos 134% projetados para o ano como um todo.

O CFP avisa, no entanto, que “o resultado observado para o saldo e dívida pública, apesar de se situar abaixo do esperado para o conjunto do ano, não diminuiu o grau elevado de incerteza acerca da persistência dos efeitos económicos da pandemia, ainda em curso, que possam afetar os desenvolvimentos do 2.º semestre, com impacto relevante na estimativa anual avançada pelos diferentes previsores”.