Défice público de janeiro a julho explode quase 1800%

O défice público acumulado no período de janeiro a julho deste ano atingiu os 8.332 milhões de euros, o que representa um aumento deste desequilíbrio na ordem dos 1770% face aos mesmos sete meses do ano passado (o défice em julho de 2019 estava nos 445 milhões de euros), indica uma nota enviada aos jornais pelo gabinete do ministro das Finanças, João Leão.

Segundo o ministério, em apenas um ano (até final de julho último) houve um “agravamento em resultado da pandemia de 7.853 milhões de euros face ao período homólogo”.

É o “efeito combinado de contração da receita (-10,5%) e de crescimento da despesa (5,3%)”.

A nota ministerial ressalva, no entanto, que “a execução evidencia os efeitos da pandemia de covid-19 na economia e nos serviços públicos também na sequência de adoção de medidas de política de mitigação”.

Por exemplo, as Finanças destacam “a redução da receita fiscal e contributiva em resultado da diminuição acentuada da atividade económica provocada pelo período mais intenso de recolhimento e de utilização do lay-off”. O regime de lay-off, que cortou salários e horários de trabalho de quase 900 mil trabalhadores esteve em vigor de finais de março até final de julho.

Além do impacto da pandemia na receita e na despesa, a tutela de João Leão destaca ainda “as seguintes medidas extraordinárias de política de apoio às famílias e às empresas” que explicam “uma degradação adicional do saldo de pelo menos 2.271 milhões de euros”.

Nesta conta, as Finanças dizem que a quebra de receita terá ascendido a 672 milhões de euros, “refletindo os impactos da prorrogação das retenções na fonte (IRC e IRS) e pagamento do IVA, bem como da suspensão de execuções da receita (ainda sem quantificação da prorrogação das contribuições para a Segurança Social) e das medidas de isenção ou redução da taxa contributiva”.

Do lado da despesa, o acréscimo associado a medidas extra foi de 1.599 milhões de euros “principalmente associado às medidas de lay-off (752 milhões de euros), aquisição de equipamentos na saúde (304 milhões de euros) e outros apoios suportados pela Segurança Social (342 milhões de euros)”.

Coleta de impostos afunda

A receita fiscal registou uma descida de 14,6% “com a generalidade dos impostos a evidenciar quebras que resultam da contração da atividade económica”.

O IVA colapsou quase 13%, mas as Finanças argumentam que está em curso uma “forte desaceleração desta queda em termos mensais face aos dois meses anteriores”.

“A quebra de receita é em grande medida influenciada pelo impacto no IRC do adiamento do pagamento do primeiro pagamento por conta para agosto de 2020.”

