Défice público explode em maio até aos 3,2 mil milhões de euros

“A execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) registou até maio um défice de 3203 milhões de euros, representando um agravamento de 2550 milhões de euros face ao período homólogo devido ao efeito combinado de contração da receita (-0,4%) e crescimento da despesa (7,4%)”, revelam as Finanças, numa nota enviada, esta sexta-feira, às redações.

Ou seja, por causa da pandemia, o défice subiu 390%, ou seja, é agora quase cinco vezes maior do que há um ano (janeiro a maio de 2019).

A nota do gabinete do ministro João Leão refere que a execução orçamental dos primeiro cinco meses de 2020 “evidencia os efeitos da pandemia da covid-19 na economia e nos serviços públicos na sequência das medidas de política de mitigação”.

Governo diz que já gastou quase mil milhões com a pandemia

“Esses efeitos, até maio, contribuíram para uma degradação do saldo de pelo menos 1783 milhões de euros:

– Por via da quebra de receita (-869 milhões de euros) associada à prorrogação de pagamento de impostos (IVA, IRS e IRC) e suspensão de execuções da receita fiscal (ainda sem quantificação para a Segurança Social da prorrogação das contribuições e suspensão das execuções fiscais).

– Por via do crescimento da despesa (951 milhões de euros) principalmente associado às medidas de lay-off (453 milhões de euros), aquisição de equipamentos na saúde (169 milhões de euros) e outros apoios suportados pela Segurança Social (144 milhões de euros).”

O ministério diz ainda que “a par destes efeitos diretos existem efeitos adicionais associados à desaceleração da economia com impacto também na receita fiscal e contributiva e pelo aumento da despesa dos estabilizadores automáticos”.

Entre os chamados “estabilizadores” estão prestações como o subsídio de desemprego e apoios contra a pobreza, por exemplo.

Descontos para a Segurança Social cresciam mais de 7% antes da pandemia, agora estão estagnados

Além das moratórias relativas aos pagamentos de impostos (o dinheiro não entra agora, mas pode entrar mais tarde nos cofres), há um problema de fundo grave. É que a receita também sofre pois “reflete os impactos da pandemia”.

Segundo a mesma nota das Finanças, “a receita fiscal estabiliza, com um crescimento de 0,4%, destacando-se a redução do IRC e da generalidade dos impostos indiretos o que reflete em grande medida o abrandamento económico”.

E idem na Previdência. “As contribuições para a Segurança Social apresentaram um acréscimo marginal de 0,1%, intensificando a tendência de desaceleração face aos meses pré-covid-19 (até fevereiro a receita com contribuições crescia 7,4%)”, lembra o ministério.

Em todo o caso, a tutela de João Leão congratula-se com o “forte crescimento das prestações sociais, da despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e do investimento público”.

