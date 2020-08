Dívida acumulada do Reino Unido chega a 100,5% do PIB pela primeira vez

A dívida acumulada do Reino Unido atingiu os dois mil milhões de libras (2,2 mil milhões de euros) pela primeira vez no final de julho, representando 100,5% do produto interno bruto (PIB), segundo o Instituto Nacional de Estatística britânico.

Este número é 227.600 milhões de libras (254.001 milhões de euros) mais do que há um ano e situa a percentagem da dívida em relação ao PIB no valor mais alto desde março de 1961, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (ONS, na sigla em inglês).

O Reino Unido endividou-se para fazer face às fortes medidas tomadas pelo executivo britânico para ajudar os trabalhadores depois do confinamento em finais de março por causa da pandemia de covid-19.

Perante a crise económica, o Governo aplicou um plano para ajudar as empresas a pagar os salários dos seus funcionários até 80%, o que custou aos cofres do Estado cerca de 60.000 milhões de libras (66.960 milhões de euros).

O ministro da Economia britânico, Rishi Sunak, disse esta sexta-feira que a crise colocou “pressão significativa” nas finanças públicas e que tiveram que tomar medidas “para sustentar milhões de empregos, empresas e meios de subsistência”.

“Sem esse apoio, as coisas teriam sido muito piores. Os números de hoje são um forte lembrete de que temos, ao longo do tempo, de colocar as nossas finanças públicas numa posição sustentável, o que vai exigir a tomada de decisões difíceis”, acrescentou.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 787.918 mortos e infetou mais de 22,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

O Reino Unido é o país europeu com mais mortes causadas pela covid-19 (41.403 mortos, mais de 322 mil casos).