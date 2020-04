Eurogrupo. Temos acordo contra o vírus, mas não temos plano Marshall

Em plena época da Páscoa, o Eurogrupo (o conselho informal de ministros das Finanças da zona euro) lá conseguiu terminar a sua via dolorosa e chegar ao acordo possível que permitirá disponibilizar rapidamente aos países apoios financeiros (empréstimos, essencialmente) no valor de 500 mil milhões de euros.

A verba pode crescer substancialmente através de operações de alavancagem e engenharias financeiras várias, mas um ponto assumido como “essencial” ficou de fora na segunda reunião de crise do Eurogrupo desta quinta-feira santa. A primeira foi na terça.

De fora ficou a proposta de um plano coerente e integrado de relançamento da economia europeia, como revelou ontem Mário Centeno, o presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças português, que juntamente com o seu primeiro-ministro, António Costa, tem pugnado pela edificação de um “plano Marshall” para reconstruir a Europa depois da devastação que a “coronacrise” vai trazer. Da reunião, surgiram apenas ideias avulsas sobre o que pode vir a ser esse programa.

No final do Eurogrupo, na noite de quinta (dia 9 de abril), sobre o tal plano de reconstrução económica, só foi possível um acordo vago em demasiados pontos sobre a retoma que deve acontecer depois desta hecatombe económica e social. “Estamos preparados” e “comprometidos” em fazê-lo. Como? Não é muito claro. O grupo propõe uma miscelânea de coisas. A maior parte é baseada em mais dívida.

“Neste momento crítico, estamos preparados para avançar numa resposta da União Europeia para apoiar, impulsionar e complementar os esforços realizados até agora. Estamos comprometidos em assegurar as condições para uma resposta adequada à crise em todos os Estados-membros”. Em comunicado, o Eurogrupo ressalva, no entanto, que essa resposta pós-pandemia deve ser desenhada e implementada numa base “individual”.

Ou seja, para já, a ideia de um género de plano Marshall abrangente e coordenado (como o que serviu para reconstruir a Alemanha e outros países europeus no pós-II Guerra Mundial) não consta. Será cada país por si, diz o Eurogrupo. Mas o Eurogrupo diz que apoia o que daí vier.

Como? Nada de novo aqui. O Eurogrupo relembra que o Pacto tem instrumentos de “flexibilidade”, que podem permitir aos países prevaricar em algumas regras de ajustamento orçamental no futuro, sobretudo no uso de certos fundos europeus.

O grupo presidido por Centeno também acena com apoios de emergência que existem e podem ser ativados à la longue. Nesse sentido, deita mão de uma proposta da Comissão Europeia de 2 de abril para criar um “Instrumento de Apoio de Emergência”, que pode mobilizar 2,7 mil milhões de euros em recursos vindos do orçamento europeu. O tal quadro plurianual que continua bloqueado.

Além disso, o Eurogrupo diz que está a contar com o Banco Europeu de Investimento (BEI). Mais crédito, ainda que barato.

O desemprego também terá apoios. Tendo em conta o grau de destruição que esta crise está e vai provocar, é bem possível que os orçamentos de muitos países europeus entrem em rutura por não conseguirem acompanhar o aumento da despesa com subsídios de desemprego. O Eurogrupo acena com o SURE (o mecanismo de financiamento de apoios ao emprego e ao subsídio de desemprego, mas através de empréstimos baratos), para o qual estão dedicados desde já 100 mil milhões de euros.

O Eurogrupo também diz que está a contar com uma coisa que ainda não existe que é mais um braço para o desejado plano Marshall europeu (versão vírus).

O fórum liderado por Centeno chama-lhe “Fundo de Recuperação”. Os ministros da zona euro “concordam em trabalhar num Fundo de Recuperação para preparar e apoiar a retoma, fornecendo financiamento através do orçamento da UE para programas destinados a impulsionar a economia de acordo com as prioridades europeias e garantindo a solidariedade da UE com os Estados membros mais afetados”.

No entanto, “esse fundo seria temporário, direcionado e proporcional aos custos extraordinários da crise atual e ajudaria a diluí-los no tempo através de financiamento apropriado”.

Portanto, este dinheiro futuro pode vir do “orçamento da UE” ou até de “instrumentos financeiros inovadores, consistentes com os Tratados europeus”.

Mas nem uma menção a formas de dívida mútua, coronbonds ou eurobonds. Estas, por agora, foram liminarmente rejeitadas pelo Eurogrupo. Como já se esperava, aliás.