Finanças sem verbas previstas para pagar mais cedo aos credores da troika

A proposta de Orçamento do Estado retificativo relativo a 2020 (ou OE2020 suplementar) não contempla qualquer verba para pagar antecipadamente aos dois credores oficiais do tempo da troika (neste caso, europeus), dois dos fundos que emprestaram dinheiro ao país na altura do resgate e do programa de austeridade.

E desta vez, neste novo OE2020, as Finanças nem sequer referem essa possibilidade para o corrente ano, como fizeram no passado a propósito dos reembolsos antecipados ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

Fonte oficial das Finanças confirmou ao Dinheiro Vivo que “de momento, não se antecipa a concretização de pagamentos antecipados aos credores europeus (MEEF e FEEF) no ano de 2020” e que “esta possibilidade é monitorizada regularmente, tendo em conta as condições de mercado e a situação de tesouraria do Estado”.

De facto, o ano de 2020 vai ser muito diferente do que já vimos ate aqui. Será dos mais exigentes de sempre do ponto de vista orçamental e de necessidades de dinheiro, de tesouraria pública. A economia pode inclusive afundar numa recessão de 10% ou mais.

Espera-se uma pausa nos pagamentos antecipados, pois acaba por ser mais uma forma de acumular liquidez, ter dinheiro disponível para o que der e vier neste ano de crise muito grave.

O pior ano desde 1928

Ainda esta semana, o Banco de Portugal alertou que a recessão da economia portuguesa, este ano, deverá ser a mais violenta desde 1928, ano que marcou o início da Grande Depressão. A contração da economia em 2020 será de 9,5% ou mais. Mas num cenário severo, que é bastante provável, o banco central prevê um colapso da atividade económica superior a 13% em 2020.

Mas não só. A situação é especialmente exigente, agravada, até porque há mais uma enorme dívida herdada do tempo de José Sócrates que não deu para contornar no pagamento (os credores são privados, bancos, gestoras de fundos, etc.). São quase 7,9 mil milhões de euros que foram reembolsados de uma assentada esta semana.

Ontem, a agência que gere a dívida pública veio mostrar que as necessidades líquidas de financiamento do Estado vão praticamente duplicar em 2020 (face a 2019), disparando para uns históricos 20,3 mil milhões de euros.

Este dinheiro virá, essencialmente, de mais dívida e depois a maior fatia irá para cobrir o défice orçamental do Estado que, em contabilidade pública, deverá quase quadruplicar face a 2019, atingindo os 14,8 mil milhões de euros este ano.

As emissões de Obrigações do Tesouro (OT), que continuam a beneficiar de uma ambientes de taxas de juros extremamente baixas (fruto das políticas ativadas pelo Banco Central Europeu no âmbito desta crise pandémica), também revelam o estado de emergência em que entrara as finanças públicas.

Este ano, o Estado prevê ir ao mercado pedir emprestado quase 31 mil milhões de euros em OT, quase o dobro do ano passado (16,7 mil milhões de euros).

Depois de, em meados de outubro de 2018, ter saldado toda a dívida que tinha FMI, cerca de 28 mil milhões de euros, Portugal resolveu ativar em 2019 o processo de reembolso antecipado aos outros dois grandes credores oficiais, ambos europeus.

Pagou em outubro passado 2 mil milhões de euros ao fundo permanente de resgate da zona euro — o Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF), que entretanto se transformou em Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE ou ESM, na sigla em inglês).

Ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, o processo de reembolsos antecipados deverá conhecer uma pausa.

Por exemplo, no Orçamento de 2019, divulgado em outubro de 2018, as Finanças antecipavam que o pagamento antecipado de dívida cara (trocando-a por mais barata) era um dos caminhos para continuar a seguir.

“Caso se venha a afigurar como possível, o peso dos empréstimos associados ao Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) deverá registar uma nova diminuição, em resultado da amortização antecipada de parte do empréstimo do FMI”, previam as Finanças, na altura sob o comando de Mário Centeno.

Um ano antes, no OE2018, era semelhante. “Espera-se prosseguir o processo de pagamento parcial antecipado do empréstimo do FMI, antevendo-se uma amortização no valor de aproximadamente 1,4 mil milhões de euros” em 2018, dizia o governo na altura.

Limpar a dívida mais cara

Os reembolsos antecipados exigem algum músculo financeiro. Portugal precisa de ir ao mercado endividar-se (a juros mais baixos) para ir limpando dívida mais cara.

Era o caso do FMI. Por exemplo, o IGCP estima que todos os reembolsos antecipados ao FMI que permitiram saldar uma dívida total de 26 mil milhões de euros “tenham gerado uma poupança de juros no montante de 1,92 mil milhões de euros”.

Portugal ainda deve aos credores oficiais europeus (ESM e fundo da Comissão Europeia, o chamado MEEF) cerca de 49,6 mil milhões de euros, quase um quinto da dívida pública total (que ascenderá este ano a 261 mil milhões de euros).

Sem reembolsos antecipados, Portugal tem uma folga perante os credores europeus durante estes dois anos críticos (2020 e 2021). O pagamento previsto mais próximo só acontece em 2022: são 500 milhões de euros a amortizar junto do MEEF.