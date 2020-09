Oficial. Governo revê défice em alta para 7% e dívida para quase 134%

O défice público nacional de 2020 foi revisto em forte alta para o equivalente a 7% do produto interno bruto (PIB), revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE), que cita previsões do Ministério das Finanças.

Antes da crise do coronavírus o plano do governo era chegar este ano a um excedente de 0,2%.

Mas em junho, na retificação ao Orçamento do Estado para 2020 (o chamado suplementar), o governo assumiu numa primeira instância que o défice iria chegar a 6,3%.

Esta previsão teve vida curta. Na sequência da aprovação de medidas durante o debate parlamentar e contra a vontade do governo, o défice haveria de subir para os referidos 7% (agora oficializados) por causa de um aumento de 400 milhões de euros na despesa pública e de um corte de 1000 milhões de euros na receita prevista para o corrente ano.

De acordo com o Procedimento dos Défices Excessivos (segunda notificação), que seguiu para o Eurostat e cujos resultados serão avaliados pela Comissão Europeia, o rácio da dívida pública também engordou neste contexto de crise e de pandemia para o valor mais alto de sempre, cerca de 133,8% do PIB, indica o INE que cita uma vez mais dados enviados pela equipa do ministro João Leão.

Já o excedente de 2019 foi mais magro do que dizia o governo. O primeiro saldo positivo das contas públicas da História democrática foi revisto em baixa de 0,2% do PIB para 0,1%, segundo o apuramento oficial do INE.

Num outro destaque, também publicado nesta quarta-feira, o instituto revela que no primeiro semestre deste ano, “o saldo das Administrações Públicas fixou-se -5,4% do PIB, o que compara com -1,2% em igual período de 2019”.

E diz que, isolando apenas o segundo trimestre, que coincide com o período mais agudo da pandemia e das medidas mais duras de confinamento, o défice disparou até aos 4.858,2 milhões de euros (10,5% do PIB, o que compara com -2,2% no trimestre homólogo).

(em atualização)