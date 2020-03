O ano de 2019 terminou com o primeiro excedente orçamental público da história democrática do País, cerca de 0,2% do produto interno bruto (PIB), anunciou o Instituto Nacional de Estatística, esta quarta-feira. O valor previsto pelo governo para este ano seria igual, não fosse o descalabro provocado pela pandemia do coronavírus, refere o INE em comunicado.

