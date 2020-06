INE. Portugal regressa ao défice e começa o ano com desvio de 1,1%

O saldo do setor das Administrações Públicas (AP) “foi negativo no 1º trimestre de 2020, atingindo -570,9 milhões de euros (-1,1% do produto interno bruto ou PIB)”, o que compara com o excedente de 0,1% no trimestre homólogo, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quarta-feira. A despesa total aumentou 4,3%, ritmo superior à subida da receita total, que ficou-se por 1,1%.

O INE revela assim o primeiro número oficial do défice trimestral deste ano apurado em contas nacionais, cálculo que é seguido por Bruxelas e outras instituições, como os credores do país e as agências de rating para avaliar as contas do governo.

Como referido, este défice de 1,1% compara com o excedente de 0,1% do PIB (uma folga de 59 milhões de euros da receita sobre a despesa) alcançado no primeiro trimestre de 2019, ano em que o governo haveria de obter e anunciar com gáudio um excedente anual histórico de 0,2% do PIB.

Durou pouco. Por causa da crise pandémica e do encerramento forçado da economia e da proibição da circulação dos cidadãos, o Estado teve de tentar segurar a situação para evitar uma crise ainda maior do que a que se vive atualmente. Assim, aumentou muito a despesa e, ao mesmo tempo, as receitas começaram a cair a pique.

Recorde-se que a crise só começou efetivamente com o lockdown decretado em meados de março. Ou seja, com apenas meio mês de confinamento, o défice público do primeiro trimestre já resvalou para 1,1%.

Previsões para todos os gostos

Para o conjunto do ano, há previsões para todos os gostos.

A última entidade internacional a fazer projeções para Portugal foi a OCDE, que aponta para um défice de 7,9% do PIB este ano. As Finanças, agora lideradas por João Leão, inscreveram uma meta de défice de 6,3% na nova proposta de orçamento retificativo (ou suplementar) para este ano, apresentado há duas semanas.

O Conselho das Finanças Públicas e a Comissão Europeia calculam que o défice possa ir até aos 6,5%. Em abril, logo no início do descalabro, o FMI previu um saldo negativo equivalente a 7,1% do PIB para as contas públicas portuguesas em 2020.

Investimento, subsídios e salários amparam o País

Como diz o INE, a pandemia obrigou o Estado a amparar a gastar muito dinheiro com o setor da Saúde e também a economia (famílias, empresas e bancos) fornecendo amplos fundos desde o primeiro momento, em meados de março.

A despesa aumentou mais de 4% neste primeiro trimestre face a igual período de 2019, com destaque para um salto significativo de quase 24% no investimento público, rubrica que foi bastante travada pelo ex-ministro das Finanças Mário Centeno ao longo de 2019. Os subsídios — ajudas diretas e a fundo perdido a famílias e empresas — dispararam 18%, indica o INE.

“No lado da despesa, registou-se um crescimento de 3,1% da despesa corrente, resultante de acréscimos nas prestações sociais (3%) e nas despesas com pessoal (5,1%), refletindo medidas de política de valorização salarial, no consumo intermédio (9,3%), traduzindo o aumento da despesa em matérias de consumo específico dos serviços de saúde no contexto do combate à pandemia covid-19 e nos subsídios pagos (18%)”, explica o INE.

Juros ajudam

Mas há rubricas que amorteceram a subida forte nos gastos. “Em sentido contrário, salientam-se os decréscimos na outra despesa corrente (1,8%) e nos encargos com juros (8,8%).”

“A despesa de capital aumentou 29,1%, refletindo o incremento de 23,7% no investimento e de 50,4% na outra despesa de capital, associado à devolução de contribuições pelo Fundo de Garantia de Crédito Agrícola Mútuo ao Banco de Portugal, conforme deliberado pelo artigo 4º do Decreto-Lei n.º 106/2019, de 12 de agosto”, explica o INE.

Do lado da receita, o instituto diz que “a receita corrente aumentou 1%, observando-se aumentos nas rubricas de impostos sobre o rendimento e património (1%), contribuições sociais (2,7%) e outra receita corrente (16,1%), enquanto a receita com impostos sobre a produção e a importação e as vendas diminuiu 0,6% e 4,5%, respetivamente”.

“A receita de capital registou um aumento de 12,6%, justificada pelo aumento de transferências recebidas da União Europeia.”

(atualizado às 12h00)