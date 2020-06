Mais Leão ou Siza Vieira? “Neste momento, o elemento-chave é a economia”

Tendo em conta a dificuldade tradicional nas decisões europeias, o dinheiro do Fundo de Recuperação virá a tempo de salvar as empresas portuguesas?

Mais do que o timing, o que nos preocupa é que a transição das conclusões europeias em termos de unanimidade tem um conjunto de concessões. A questão fundamental é saber se nessa negociação, conseguir unanimidade – que só é expectável que se concretize no primeiro Conselho da presidência alemã, em julho –, não será à custa de alteração do rácio entre o que é subvenção e o que é empréstimo, já que os países que se opõem queriam que tudo fosse empréstimo. Essa alteração não seria positiva para Portugal porque tudo o que é aumento do endividamento sobe o risco de agências de rating, juros. Até agora, o BCE tem conseguido manter uma política que evita isso, mas não é certo que continue ad eternum.

Acha que a austeridade é inevitável num futuro próximo por via das regras europeias?

Neste momento, penso que a questão fundamental é esta: se se mantiverem os 15 mil milhões de subvenção – só começam a ser pagos, a 30 anos, em 2028 – há margem de manobra para evitar políticas que sejam muito de contenção. Se esse rácio baixar e houver maior parte de empréstimo, os riscos de haver um conjunto de políticas restritivas é claramente maior.

Estamos a caminho de um rácio recorde de 134% do PIB ou mais na dívida pública.

A política do BCE tem conseguido conter essa situação. Mas também nos preocupam os condicionalismos que implicarão quer as subvenções quer os empréstimos. Em princípio, está previsto que sejam investimentos não tanto em infraestruturas mas mais na área das empresas e economia digital, da sustentabilidade, ambiental, renováveis, etc. Vamos ver quais são as implicações. E porquê? Estamos preocupados como é que se monta um modelo em Portugal que permita uma aplicação desses fundos. Tendo em conta o nosso tecido empresarial, que tipo de enquadramento, motivações e prioridades são colocados para ter efeito real na economia das empresas. Não é só despejar dinheiro, trata-se de, acima de tudo, saber como Portugal vai centrar esse relançamento da economia no valor acrescentado. Preocupa-nos menos o valor nominal das exportações do que o valor acrescentado, até porque o crescimento das exportações não foi acompanhado por crescimento do valor acrescentado ao memo nível. A nossa independência e capacidade de apanharmos esta revolução 4.0 na economia tem que ver com esse valor acrescentado.

Para que setores então deve ir em concreto? Pode começar pelo comércio e serviços.

Seja na indústria, na agricultura ou nos serviços, o elemento chave tem de ser através dos serviços e da qualificação humana. O que não é questão muito fácil na medida em que se trata não só da qualificação da mão-de-obra mas da qualificação dos modelos de negócio, em que pouco se tem investido nestes anos. Uma questão que temos colocado já para o PT2030 tem sido esta: a produtividade em Portugal é baixa mas isso tem que ver com a estrutura do nosso tecido empresarial. Enquanto tivermos uma atomização a este nível do tecido empresarial com as características que tem, quer queiramos quer não, não tenhamos ilusões: vamos ter empresas altamente produtivas mas a produtividade média nacional não vai subir significativamente.

Mas isso não é característico de muitas economias com muitas PME, microempresas, empresas familiares? Também é o caso em França, por exemplo.

Sim, mas isso há de haver sempre. O problema é o peso que têm em Portugal. Cá são extremamente importantes por causa do emprego e esse foi um problema da última crise: não se teve isso em conta e o desemprego chegou a 18%. O que nós consideramos e é crítica que temos feito às primeiras abordagens do PT2030 é que devia haver incentivos fortes para este tecido empresarial dar um passo no sentido de haver mais empresas que adquiram massa crítica, seja por fusão seja por trabalho em rede seja por projetos de associação de empresas, etc.

Como faz a indústria com a I&D, universidades ligadas aos grandes construtores, as marcas alemãs, que tinham muita colaboração com laboratórios em Inglaterra. Está a falar desse tipo de escala?

E não só. Também era importante as empresas juntarem-se, seja para exportação, seja para fazer volume de negócios regionalmente seja em determinados setores para atingirem massa crítica. Devia haver incentivos extremamente fortes para isso – não obriga-las mas incentivar. Aí, seria fundamental a área fiscal. E o mesmo para a capitalização, porque outra característica deste tecido é que a capitalização é baixíssima.

Mas já há incentivos fiscais para isso. Está a falar concretamente de que incentivo adicional?

O governo já fez algumas coisas em que dá facilidades para fusão de empresas. Por exemplo, deu facilidades para que uma empresa que adquira outra com prejuízos fiscais possa usar esses prejuízos durante mais anos. São necessárias medidas que facilitem o investimento e que deem isenções fiscais durante mais anos ao investimento já que em Portugal, historicamente, é mais rentável em termos fiscais fazer empréstimos do que meter suprimentos ou capitais próprios. Os belgas fizeram um projeto a cinco anos que funcionou. Deram incentivos desse tipo e é uma experiência interessante porque aumentou brutalmente a capitalização.

Com a pandemia, que atividades de comércio e serviços ficaram a ganhar?

Tudo o que seja o caminho da tecnologia e do digital deu um salto positivo. Não é por acaso que se esgotaram os materiais informáticos durante a crise. E mesmo setores tradicionais como o retalho alimentar ganharam bastante na área do comércio eletrónico e outro tipo de serviços. Os sectores de segurança e limpeza tiveram inicialmente um abalo mas, depois, a reformulação do sistema de higienização e limpeza dos escritórios também lhes deu um novo impulso. Outra área que conseguiu reagir bem foram os contact centers, que em pouco tempo se reconverteram ao teletrabalho de forma bastante rápida e eficaz, e até aumentaram o volume de intervenção com o encerramento físico de uma série de áreas. São sectores que tiveram quebras, mas alguma capacidade de adaptação. A questão que tem uma grande interrogação é a dos setores com grande componente de turismo: a restauração, um terço da movimentação global devia-se ao turismo, com diferenças por regiões claro. E aí há problemas. Há também todo um conjunto de atividades que estão algo escondidas mas relacionadas com o turismo – eventos, tuk-tuks, uma série de gente que ficou em situação dramática. E não é previsível que o turismo recupere em meia dúzia de meses. Os mais otimistas preveem que os níveis que tínhamos só regressem em 2022.

E relativamente ao impacto da Champions na economia: sem espectadores vai marcar a diferença?

Em termos de imagem do país, é positivo. Em termos de hotelaria é sempre interessante. Mas para ter algum impacto económico, mesmo com limitações, tem de haver alguma deslocação de espectadores.

Há uma grande ameaça das insolvências… Falámos no turismo. Nos números ainda não vemos sinais de um aumento significativo, mas o que será de esperar nessa evolução?

Há duas limitações claras neste momento, em termos de funcionamento global do comércio e serviços ao consumidor – e os outros vêm por arrasto. Houve dois milhões de pessoas que perderam rendimento: por lay-off, desemprego ou por terem estas profissões ligadas a eventos, concertos, que são áreas com profissões muitas delas nem catalogadas. Isso limita o poder de compra. Por outro lado, há um certo grau de incerteza em relação ao futuro. As pessoas pensam duas vezes antes de fazerem certas despesas. Veja-se o setor automóvel, que está a ser duplamente atingido. Grande parte do consumo tinha a ver com o rent-a-car, que tinha base no turismo (25% a 30% do mercado automóvel cá é rent-a-car). Por outro lado, é o tipo de bem em que se as pessoas, por incerteza, adiam dois ou três anos a compra de carro – e isso pode gerar uma hecatombe. Uma pessoa adiar a compra de carro um ano não parece nada, mas se centenas de milhares o fizerem tem consequências. Por outro lado, o lay-off funcionou bem como contenção ao desemprego, independentemente das vicissitudes operativas do projeto; resta saber se muitos estabelecimentos que abriram agora no fim deste verão chegarão à conclusão que são viáveis ou não. E aí pode haver de novo risco de aumento significativo de desemprego.

O novo mecanismo que sucede ao lay-off simplificado permite manter reduções no trabalho proporcionais à quebra de faturação. Vai continuar a conter o desemprego?

Nós pensávamos que o lay-off simplificado devia manter-se até ao fim de setembro porque com esta recuperação lenta só nessa altura se conseguirá ter uma ideia mais clara se a recuperação das empresas dará para pagar os custos. O que está a acontecer nesta área dos serviços ao consumo é que muitas vezes o negócio não suporta a estrutura de custos. Isso é que é o elemento decisivo para haver ou não despedimentos. Estas medidas são uma substituição mais restritiva do lay-off simplificado com um objetivo claro do Estado de gastar menos dinheiro. Não tenhamos ilusões. Por outro lado são regras mais complexas de aplicar e controlar e receamos que, como aconteceu quer no lay-off quer nas linhas de financiamento, a complexidade burocrática quebre o efeito. Temos receio de que para funcionar um sistema destes, entre o que teoricamente serão os seus efeitos e o funcionamento prático possa haver novos problemas e o seu efeito prático se reduza muito. Portanto é uma incógnita e acaba por ser mais difícil a muitas empresas terem acesso a estes apoios.

Por outro lado, traz uma nova possibilidade, ao permitir que as isenções de Taxa Social Única (TSU) se prolonguem caso as empresas optem por um apoio extraordinário à retoma ao longo de seis meses. Pode haver uma redução de custos significativa já entrando em 2021?

Não sei que percentagem de empresas optará por um ou outro sistema. Mas um dos elementos estruturais da opção é a empresa dar garantias de que não despede ninguém. A empresa tem de perceber que tem uma possibilidade de recuperação que lhe permita manter o quadro de pessoal – e há empresas que não vão arriscar porque o grau de incerteza é grande. Se houver recuperação significativa durante o verão, haverá muitas empresas a arriscar nessa hipótese dos seis meses, senão, muitas não vão optar por isso.

Falou no automóvel como um dos setores mais frágeis. Espera ver aqui o maior número de empresas a falhar? E quanto às políticas de reindustrialização, com os países a tentarem recolher parte da sua produção às fronteiras nacionais, o setor automóvel português pode ser penalizado?

O setor corre riscos de ser penalizado. Não é por acaso que neste momento algumas empresas de componentes multinacionais já começaram a reduzir quadros – e uma ou duas até saíram. A ideia que temos através, especialmente, das empresas de transporte de mercadorias é que há risco. Uma parte importante do movimento dessas empresas era levar componentes às fábricas espanholas e entre essas há algumas a fechar, incluindo uma maior do que a Autoeuropa (em Martorel). A ameaça do setor automóvel existe e pode intensificar-se também à medida que o peso dos elétricos sobe no mercado. E o setor ainda sofre com um conjunto de transformações: há aumento de utilização dos sistemas de transporte alternativos (bicicletas, por exemplo). Em termos comerciais, o setor automóvel pode sofrer, mas um dos que vão sofrer mais será a restauração. Até porque um terço do negócio estava relacionado com o turismo. É natural que aumentem as insolvências – que na verdade são só uma parte das empresas que fecham. Muitas simplesmente fecham as portas, negoceiam com fornecedores e trabalhadores as indemnizações e encerram. Mas causam desemprego na mesma.

Olhando para o Orçamento Suplementar, o reforço no alívio fiscal às empresas devia ter ido mais longe?

Nós tínhamos alguma aspiração a que as coisas fossem mais longe. Por exemplo, a forma encontrada para os pagamentos por conta foi mitigada comparando com o que pensávamos e com as nossas necessidades. Nas questões do investimento também gostaríamos que se tivesse ido mais longe. Os sinais foram positivos, mas houve uma preocupação grande em manter um nível de receita fiscal alto e por isso limitou-se.

Será possível ir mais longe no OE2021?

O governo estruturou este OE para um défice de 6,5% do PIB e penso que está tudo na expectativa de perceber que valores reais e efetivos virão dos apoios europeus. O OE2021 vai ser altamente condicionado por isso.

Assumindo os previstos 15 mil milhões de subvenções, o que é que a CCP espera em termos fiscais do OE2021?

Primeiro, uma aposta clara no investimento precisamente com um pacote forte para cinco anos para o investimento privado. E um incremento claro do investimento público. Grande parte dos êxitos do défice foi conseguida à custa do corte do investimento público. Ora um país descapitalizado, e onde ainda por cima o mercado de capitais é fraquíssimo, sem investimento público não consegue dar um salto qualitativo.

O aeroporto tem de ser feito? Estava periclitante antes da crise. Acha que há recursos suficientes para o concretizar?

Neste momento há uma grande dúvida sobre qual vai ser o futuro do tráfego aéreo.

Mas o primeiro-ministro já disse que é prioritário.

Haver um aeroporto capaz em Lisboa é uma necessidade, mas estruturalmente, em Portugal, os portos e o caminho-de-ferro são muito importantes.

É extemporâneo então aplicar agora recursos a esse projeto?

Um aeroporto demora seis ou sete anos a estar operacional e alguma coisa há de recuperar. E não há dúvida de que a Portela está saturada, é um risco estar dentro da cidade. Mas são coisas que duram há dezenas de anos.

Eu falava na alocação de recursos que podiam servir para outros investimentos. A ferrovia, por exemplo.

E os portos, como Sines e outros, que são elementos estruturantes. Até porque neste momento o transporte marítimo vai ter uma utilização mais intensa. E há uma questão: as companhias aéreas vão reduzir o número de aeronaves.

Não sabemos quanto tempo vai durar a moratória na observação de algumas regras do pacto de estabilidade. Mas a dívida pública vai ter de continuar a ser reduzida. Tendo em conta o grau de destruição da economia, a despesa pública que vai ser necessária que já está a ser feita para garantir mínimo sociais, podemos dizer que este pacto de estabilidade é estúpido, como disse um ex-presidente da Comissão Europeia, Romano Prodi?

Sempre criticamos quer o tratado orçamental, quer o pacto de estabilidade. Sempre achámos que eram completamente desadequados a países com o perfil de Portugal. Transformar aquilo numa ortodoxia era um espartilho que impedia não só o pagamento da dívida como a própria recuperação da economia. Esperamos que a Europa tire algum partido e algumas lições. Mesmo assim, apesar das limitações, a reação quer da CE, quer da Alemanha em relação a esta crise já teve alguns aspetos diferentes da anterior. Se a ortodoxia volta atrás daqui a uns tempos e voltar a tentar-se impor aos países um espartilho como na crise anterior, será um desastre total.

O Ministério das Finanças tem um novo ministro, João Leão. Nesta conjuntura, que vai ser de retoma, devia ser mais João Leão, o antigo secretário de Estado do Orçamento, ou mais Pedro Siza Vieira?

Neste momento, o elemento-chave é a economia. É preciso manter algum controlo sobre as finanças. Não o conhecemos o novo ministro, mas pelo menos o seu currículo tem um aspeto animador: ter sido diretor do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia durante quatro ou cinco anos. Tem a obrigação de ter sensibilidade em economia real. Agora, se isso se concretiza ou não, é para nós uma incógnita.

Como deve ser feita a distribuição das novas linhas de crédito, com o reforço dos 6,8 mil milhões de euros até ao fim do ano?

O efeito da primeira tranche ainda está muito longe de se fazer sentir na sua plenitude. Está muito longe de ter chegado às empresas. Pelo menos aí uns 30% não chegaram às empresas sequer, ainda. As sociedades de garantia mútua não estavam preparadas para analisar tantos processos e depois a banca tem alguma rigidez e um sistema de funcionamento que não é muito expedito para a aprovação deste tipo de financiamentos. Estas linhas de financiamento serviram basicamente para problemas de tesouraria e para manter as empresas a funcionar minimamente, muitas delas numa altura em que nem tinham faturação. Neste momento têm sentido uma parte significativa dos 6,8 mil milhões aparecer já canalizada para o investimento. Isso é que vais ser decisivo para o relançamento da economia. Se 6,8 mil milhões foram usados só para manutenção da situação, não é brilhante em termos de futuro. Na crise anterior, um dos grandes foi a gestão das expectativas que foi negativa. Compete ao governo, e até ao modo como se combate a pandemia, criar um nível de expectativas positivas para as empresas investirem. É uma questão de confiança. No fim devemos fazer um balanço não só daquilo que foi contratado mas do que foi realmente utilizado.

Nesta fase ainda não vai ser possível contar com o Banco de Fomento. Vai haver a mesma dependência da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, dos bancos, para agilizarem isto?

A cultura da nossa banca não está muito em apoiar projetos que tenham uma componente intangível grande. Está mais para apoiar projetos que tenham garantias reais. Um banco de fomento podia ter um papel extremamente importante em ser o dinamizador dessas áreas que são as que vão acrescentar valor. O Estado tinha papel importante e um banco de fomento do Estado poderia ter um papel importante. Há 10 anos que não sai do papel. Nós aqui, só vendo.

O Estado também tem outro banco, a CGD, que poderia, tendo em conta o tamanho do seu balanço, ajudar a fomentar a economia?

A CGD é um banco que durante muitos anos se focou nos clientes individuais e nos empréstimos para habitação. Valia a pena introduzir na CGD uma cultura de apoio às empresas e ao investimento. Era um ganho importante tendo em conta o peso que tem no mercado. Até porque o peso da CGD é suficientemente grande para servir de balizador dos próprios níveis de taxas de juros e outros.