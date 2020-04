Siza Vieira acredita que aumento da dívida é “gerível”

O ministro da Economia acredita que o aumento da dívida pública devido à crise da pandemia do novo coronavírus é “gerível”, mas também vai depender do que fizer o Banco Central Europeu (BCE).

“Quando o PIB cair em função da recessão, quando tivermos que pagar a despesa acrescida com os cuidados de saúde, com as despesas de apoio social e às empresas que estamos a realizar é inevitável que haja um crescimento da nossa dívida em percentagem do PIB”, começou por indicar Pedro Siza Vieira em entrevista esta quarta-feira à RTP, reconhecendo que “isso é perfeitamente gerível se continuarmos a ter uma atuação decidida por parte do BCE para manter as dívidas com taxas de juro baixas”.

De acordo com as projeções do Fundo Monetário Internacional conhecidas esta quarta-feira, dia 16 de abril, o rácio da dívida pública portuguesa sobe para 135% do PIB, mantendo-se como a quarta mais elevada do mundo.

Diferente de 2010

Mas desta vez, vai ser diferente, acredita o ministro da Economia. “Há todas as condições para evitarmos uma crise financeira”, frisou Pedro Siza Vieira. “A circunstância do BCE fazer uma intervenção no início da crise é exatamente o oposto do que aconteceu em 2010”, sublinhou.

O ministro lembrou que “no final de 2015 tínhamos a dívida a cerca de 130% do PIB, mas nessa altura estávamos a pagar a 4% de juros”, apontando “o esforço pesadíssimo e com austeridade. É por isso que é muito importante a atuação do BCE e da União Europeia”, concluiu.

O Governante afastou a possibilidade de Portugal perder acesso aos mercados financeiros como aconteceu com a crise das dívidas soberanas há dez anos.