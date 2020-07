TAP suborçamentada e Novo Banco ainda pode pedir mais 914 milhões de euros

O custo de salvamento da TAP — ainda num cenário em que os contribuintes entregam um empréstimo à companhia aérea e não de nacionalização — pode estar bastante suborçamentado na proposta de revisão do Orçamento do Estado de 2020, alerta o Conselho das Finanças Públicas (CFP) num novo estudo divulgado esta quarta-feira.

Além disso, o Novo Banco também absorveu mais 435 milhões de euros do que estava previsto em 2020 e no ano que vem ainda pode pedir mais 914 milhões de euros (sempre financiados pelos contribuintes) porque o contrato assim o prevê, constata o CFP.

TAP

“No âmbito das despesas de capital, destaca-se o risco descendente relacionado com a possibilidade de o empréstimo que o Estado português fará à TAP possa atingir 1200 milhões de euros em vez dos 946 milhões de euros considerados na Proposta de Alteração ao Orçamento do Estado para 2020 (PAOE/2020), em contabilidade nacional”, avisa o conselho que fiscaliza o orçamento e que é presidido por Nazaré Costa Cabral.

Ou seja, ainda este suplementar não foi aprovado e o CFP já identifica um desvio potencial de 254 milhões de euros nas necessidades de dinheiro do Estado (neste caso para emprestar à TAP). Os 1200 milhões de euros são o teto com o qual o governo se comprometeu.

Os acionistas privados da TAP queriam 1500 milhões. O Estado recusou e parece que agora romperam as negociações, pelo que a nacionalização pode ser o único desfecho e aí os custos a serem suportados pelos contribuintes serão brutalmente superiores, tendo em conta a situação muito complicada em que a companhia já estava antes da pandemia e a dívida enorme que carrega.

Novo Banco

Além disso, o CFP repara num outro desvio que já foi consumado no Orçamento deste ano. O apoio ao Novo Banco que furou a verba prevista no OE2020 original, aprovado em dezembro.

“O reforço de capital no Novo Banco (medida one-off)”, concretizado em maio desde ano, “elevou para 1035 milhões de euros o seu impacto no saldo das Administrações Públicas, implicando um aumento da despesa extraordinária de 435 milhões de euros, face aos 600 milhões de euros de impacto que o Ministério das Finanças, antecipava no OE2020″, diz o novo estudo do CFP intitulado “Análise da revisão ao Orçamento do Estado para 2020”, publicado esta quarta-feira.

“Até ao momento já foram pagos 2976 milhões de euros no âmbito do Acordo de Capitalização Contingente do Novo Banco, que prevê um encargo máximo de 3890 milhões de euros.”

Por isso, “a partir do próximo ano, o Novo Banco ainda pode solicitar ao Fundo de Resolução os 914 milhões de euros remanescentes, em função do apuramento das perdas incorridas nos ativos protegidos pelo mecanismo de capitalização contingente e das exigências regulatórias em termos de rácios de capital”.