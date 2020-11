CFP: Prática dos 'cavaleiros orçamentais' deve ser evitada

Lisboa, 22/10/201 - Entrevista a Nazaré Costa Cabral, presidente do Conselho de Finanças Públicas. (João Silva / Global Imagens ) © João Silva/Global Imagens

"Não é desejável que o Orçamento do Estado possa ser utilizado para fazer aprovar matérias que não tenham conteúdo especificamente orçamental", referiu Nazaré Costa Cabral, em resposta ao deputado do PSD Alexandre Poço que tinha questionado a presidente do CFP sobre os 'cavaleiros orçamentais' (matéria sem relevância orçamental direta ou sem conteúdo especificamente orçamental) contemplados na proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Notando que estes 'cavaleiros' se têm aprofundado, a presidente do CFP salientou tratar-se de uma prática que devia ser estudada em termos políticos e evitada.

Durante uma audição na Comissão de Economia e Finanças no âmbito da apreciação na especialidade do OE2021, Nazaré Costa Cabral salientou a "situação de partida complicada" do país por causa da dívida pública que, apesar do esforço de redução registado nestes últimos anos, continua a ser "muito elevada".

"Além de ser uma dívida pública elevada, é uma dívida pública com alguns sinais de volatilidade porque é especialmente sujeita àquilo que são as perceções de risco do mercado", disse, para assinalar que não se pode perder "o foco" dos custos de financiamento.

Afirmando que o CF não ignora a situação excecional que se atravessa por causa da crise pandémica, bem como a necessidade de se responder a esta situação, Nazaré Costa Cabral sublinhou que o país tem de "fazer o trabalho de casa".

"Temos de ter todos consciência disto: neste momento a política do Banco Central Europeu tem sido fortemente acomodatícia, mas nada indica que isto subsista 'ad eternum' e, portanto, temos de começar a fazer o nosso trabalho de casa", precisou.

Nazaré Costa Cabral vincou, por isso, a importância de as medidas de resposta à crise económica e social causada pela covid-19 serem autonomizadas evitando que se tornem permanentes.

Em resposta aos deputados, a presidente da CFP lamentou ainda a falta de detalhe do OE2021 na evolução de receitas e despesas, apontando o caso do IRC cuja previsão de receita aumenta em 2021 sem ser possível distinguir se haverá uma parte imputável à suspensão dos pagamentos por conta em 2020.