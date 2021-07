Comissão dos Vinhos Verdes promove 20 sessões de cinema em todo o país

© Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Julho, 2021 • 13:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) vai promover, entre julho e setembro, o Ciclo de Cinema na Vinha, iniciativa que, sob o tema "A Viagem", conta com 20 sessões em vários pontos do país.

Em comunicado, a CVRVV afirma hoje que a iniciativa propõe diferentes formas de interpretação do conceito de viagem, abordando a relação entre espaço e tempo, através dos 20 filmes portugueses e estrangeiros que vão ser exibidos.

Com a curadoria de Daniel Ribas e Rita Morais, o Ciclo de Cinema na Vinha vai passar pelo jardim da Casa do Vinho Verde (Porto), pelas vinhas da Quinta da Raza (Celorico de Basto), pela Adega Edmun do Val (Valença), pelo Monverde Wine Experience Hotel (Amarante), pelo Palácio da Brejoeira (Monção), pela Adega de Ponte da Barca (Ponte da Barca), pelo Solar das Bouças (Amares), pela Quinta de Lourosa (Lousada), pela Quinta de Linhares (Penafiel) e pelo Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde (Ponte de Lima).

A 2.ª edição da iniciativa vai também passar em "espaços icónicos" de Covilhã, Bragança, Évora, Coimbra e Faro. "Depois do sucesso da primeira edição, voltamos a apostar em propostas culturais ao ar livre, reforçando a ligação entre vinho e cultura que tanto defendemos. Este ano, celebramos o tema "Viagem" num total de 20 sessões, alargando o nosso ciclo a outras cidades do País e levando o Vinho Verde como companhia perfeita das noites de verão ao ar livre. Estendemos ainda a oferta dentro da região, onde os produtores sabem receber o público como ninguém e mostrar a riqueza de cada lugar", destaca Manuel Pinheiro, presidente da CVRVV, citado em comunicado.

As sessões têm início pelas 20:30 e tem um limite máximo de 50 pessoas. Os bilhetes estão disponíveis em www.vinhoverde.pt ou através dos contactos de cada espaço aderente.

A primeira sessão decorre este sábado à noite na Casa do Vinho Verde, no Porto, com o filme 'Viajo porque preciso, volto porque te amo', de Marcelo Gomes e Karim Ainouz. Segue-se 'O carteiro de Pablo Nerudo', de Michael Radford, dia 15, no New Hand Lab, na Covilhã, e a 16, de novo na Casa do Vinho Verde, 'First Cow', de Kelly Reichardt