ERSE visita lojas e conclui que informação ao consumidor "carece de melhoria"

Os técnicos da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) fizeram-se passar por clientes mistério em 35 visitas a nove lojas de atendimento presencial e em 15 chamadas para três linhas de atendimento telefónico de comercializadores de eletricidade e gás natural e constataram a necessidade de melhorias na informação prestada ao consumidor.

"A iniciativa conclui que na maioria das situações foram cumpridos os requisitos regulamentares quanto a agendamentos e visitas combinadas. Já a informação dada aos consumidores, em especial em matéria de compensações, carece de melhoria", adianta o regulador num comunicado enviado esta quarta-feira à redação.

Em causa estão ações de fiscalização para avaliar a qualidade do serviço comercial prestado aos clientes, em especial as normas previstas no Regulamento da Qualidade de Serviço dos Setores Elétrico e do Gás. A ERSE quis ver no terreno como se relacionava a prática das empresas com o histórico de reclamações e pedidos de informação registados na plataforma do regulador.

Os técnicos da ERSE avaliaram dois cenários, nomeadamente, pedidos de redução ou aumento de potência contratada na eletricidade e o registo de reclamações sobre faturação no setor do gás.

O objetivo era aferir se "as reclamações telefónicas eram devidamente registadas e se eram prestadas informações sobre direitos básicos, designadamente sobre a salvaguarda da suspensão de fornecimento em caso de reclamação sobre faturação ou o direito a compensações por ausência de resposta à reclamação no prazo regulamentar ou ainda compensação por visita combinada frustrada".

"Na maioria das visitas mistério foram cumpridos os requisitos regulamentares quanto a agendamentos e visitas combinadas e prestada a informação considerada correta e essencial nas restantes vertentes avaliadas", de acordo com a ERSE. No entanto, os técnicos entendem que há "necessidade de melhorar a informação ao consumidor sobre o modo como é realizado o agendamento da visita combinada e sobre as compensações que podem surgir associadas à visita combinada ou à resposta a reclamações".