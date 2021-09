Gastos no verão na rede Multibanco acima do ano pré-pandemia

Ribeira, Porto © Amin Chaar/Global Imagens

Gastou-se mais dinheiro na rede Multibanco neste verão do que no ano antes da pandemia. A SIBS e o Turismo de Portugal fizeram um retrato das operações realizadas por portugueses e estrangeiros entre 1 de julho e 15 de setembro. Os dados mostram uma recuperação do consumo como já não se via há quase dois anos.

Entre 1 de julho e 15 de setembro, as compras físicas e levantamentos na rede Multibanco aumentaram 3% face ao mesmo período de 2019 e 12% face ao período homólogo de 2020, segundo comunicado divulgado esta terça-feira pela SIBS.

As despesas ligadas a alojamentos, lazer, restauração e transportes cresceram 37% face a 2020 mas ficaram 1% abaixo do montante de 2019.

Os dados também mostram que o montante das operações com cartões portugueses foi superior em 9% face a 2020 e 6% em comparação com 2019. Os portugueses que foram ao estrangeiro gastaram mais 60% do que em 2020 mas as despesas ficaram 20% abaixo de 2019.

Num verão marcado pela abertura das fronteiras aos turistas, os clientes estrangeiros, apesar de terem aumentado os gastos com cartão em 47% face a 2020, ainda estão 18% abaixo dos números de 2019. Por nacionalidades, os cartões franceses destacam-se, representando 33% das despesas, acima dos espanhóis (13%) e dos britânicos (11%).

Com a abertura do turismo, Madeira, Açores e Algarve foram as três regiões em que o consumo mais aumentou na comparação com o verão de 2020, com crescimentos de 26%, 19% e 18%, respetivamente.

A SIBS não revela os montantes dos gastos em euros.