Governo admite voltar a devolver acréscimo na TSU com subida do salário mínimo

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho (E), e o pelo ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira (D), no final da reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, em Lisboa, 09 de dezembro de 2020. A reunião teve como ordem de trabalhos a preparação do Conselho Europeu e a discussão sobre a Retribuição Mínima Mensal Garantida para 2021. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

O governo admite a possibilidade de vir a repescar no próximo ano a medida de devolução de parte da Taxa Social Única (TSU) acrescida que as empresas terão de pagar com a subida do salário mínimo aos 705 euros.

Trata-se de uma das respostas possíveis aos apelos das confederações empresariais para que sejam tidos em conta os negócios mais fragilizados no atual momento de recuperação da pandemia, e que o governo entende estar acautelada mesmo numa governação a partir de duodécimos no início do próximo ano, segundo o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

"O governo tem disponibilidade, como teve no ano passado, para ajudar as empresas a absorverem uma parte dos maiores encargos que resultam disto. Se faz sentido fazê-lo de maneira geral como fizemos no ano passado, se faz sentido dirigido a alguns segmentos específicos, é uma discussão que vamos ter", referiu o ministro nesta terça-feira à saída da reunião de Concertação Social na qual o governo formalizou a proposta de atualização da retribuição mínima mensal garantida para 2022.

A devolução do acréscimo de encargos em contribuições sociais para as empresas que aplicam o salário mínimo, resultante da subida destas retribuições, foi aplicada no ano passado a título de compensação financeira ao conjunto das empresas, e - apesar de o governo ter então referido que a medida não seria para repetir - foi hoje o exemplo dado por Siza Vieira quanto a eventuais contrapartidas exigidas pelos patrões na discussão da Concertação Social.

Segundo o ministro, não haverá impedimentos a que a medida seja repescada. "Aquilo que fizemos no ano passado estava previsto no Orçamento do Estado e, portanto, estar em duodécimos também inclui aquilo que foi a dotação para esse apoio que existiu no ano passado", afirmou.

"Quando fixar o salário mínimo, e se for caso de dar um apoio concreto, então também ocorrerá nas mesmas situações esse apoio. No ano passado foi complicado porque tivemos de montar um sistema para o pagamento do apoio, que neste momento já está rodado e experimentado. Portanto, até pode correr mais rapidamente", juntou também.

Em atualização