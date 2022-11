Para Miguel Maya, o maior desafio que a banca tem, além de gerir o dia-a-dia em resultado da atual inflação, prende-se com o tema relacionado com as alterações climáticas. Acho que as pessoas não têm noção do desafio com que a banca em geral, e em particular a portuguesa, se vai defrontar porque nós estamos numa zona geográfica muito exposta aos riscos físicos", comentou o presidente executivo do BCP na conferência Money Conference, promovida pelo Dinheiro Vivo, Diário de Notícias e TSF.