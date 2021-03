Os prós e contras do fenómeno dos multiclubes

Britain Football Soccer - Manchester City v FC Barcelona - UEFA Champions League Group Stage - Group C - Etihad Stadium, Manchester, England - 1/11/16 Manchester City's Ilkay Gundogan celebrates scoring their third goal with Kevin De Bruyne Reuters / Phil Noble Livepic EDITORIAL USE ONLY. - 14658532

No último Mundial de Clubes, o alemão Bayern, representante europeu, bateu na final o mexicano Tigres, representante centro e norte-americano.

No próximo, não surpreenderia se pela Europa estivesse lá o Manchester City, a julgar pela forma como a equipa de Pep Guardiola se vem exibindo. E - porque não? - o New York City, em vez do Tigres. Pela Oceania, pode qualificar-se, eventualmente, o Melbourne City, e, pela Ásia, o cada vez mais forte Mumbai City. O Montevideo City Torque dificilmente sucederá ao Palmeiras como representante sul-americano mas que o pequenino clube uruguaio está em ascensão meteórica ninguém tem dúvidas.

O ponto aqui é que esses cinco clubes pertencem todos ao mesmo dono: o conglomerado de investimentos City Football Group, propriedade do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, membro da família real de Abu Dhabi e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, que ainda tem interesses no Lommel (Bélgica), no Troyes (França), no Girona (Espanha), no Yokohama Marinos (Japão), no Bolívar (Bolívia) e no Sichuan Jiuniu (China).

Os projetos "multiclubes", como são chamados, foram o objeto de análise do último estudo do CIES Sports Intelligence. Segundo o levantamento, há 33 famílias multiclubes, como a do City Football Group, envolvendo 85 emblemas, um crescimento de 100% em cinco anos - um fenómeno novo, interessante mas perigoso.

Interessante porque envolve partilha de conhecimento: no universo City Group, do topo da pirâmide, o Manchester City, à base, o pequenino Montevideo, todos usam o mesmo conteúdo de treinos, os mesmos dados de análise de jogos, os mesmos métodos de recuperação de lesões, os mesmos princípios de relação com os parceiros comerciais ou o mesmo esquema de interação com os adeptos.

Perigoso por causa do sportswashing - o uso do futebol para limpar reputações, no caso do governo dos Emirados Árabes Unidos, acusado de violações em série de direitos humanos - e do conflito de interesses.

Em tese, clubes do mesmo dono não podem disputar o mesmo campeonato. Por exemplo, o Red Bull Leipzig joga na Alemanha e o Red Bull Salzburg joga na Áustria - tudo certo. Mas em 2018/19 apuraram-se ambos para a Liga Europa e foram sorteados no mesmo grupo - tudo errado.

Daí, o exemplo do início do texto: o Mundial de Clubes de 2021 pode, porque não, vir a ser uma competição incestuosa disputada por clubes pais, filhos, irmãos e primos uns dos outros - ou seja, fica tudo em família, tal e qual o governo dos Emirados Árabes Unidos.

*Jornalista em São Paulo, Brasil