Que jogador tem a casa mais cara?

Lojas da Oi no Brasil com Cristiano Ronaldo em destaque

Cristiano Ronaldo é dono, pelo menos enquanto continuar na Juventus, de uma propriedade em Turim no valor de 8,1 milhões de euros, com direito a duas villas anexas à mansão principal, a uma piscina sem fim, ao ginásio definitivo e a um campo de futebol de 11. No entanto, habituado a ser o número um, o jogador português é apenas o quarto na lista dos futebolistas com casas mais caras, elaborado pelo site indiano Khel Now.

O último deste top-10 de luxo é Kaká, através da luxuosa mansão comprada recentemente por perto de 4 milhões de euros em Isleworth, subúrbio milionário de Orlando, onde tem o basquetebolista Shaquille O"Neal como vizinho. Mas, calma, o ex-jogador brasileiro é o único, segundo o Khel Now, a figurar duas vezes no top-10, graças à mansão que mantém em La Finca, Madrid, alugada a Gareth Bale, até este se mudar para o Tottenham, de Londres.

Bale que, no norte da capital inglesa, vive numa casa de luxo, a nona mais cara, também em torno de 4 milhões de euros.

O oitavo, Andrés Iniesta, o sétimo, John Terry, e o sexto, Nicky Butt, da lista voltam a ser ex-futebolistas, residentes, respetivamente, em Malibu, na Califórnia, no Surrey, em Inglaterra, e na Grande Manchester, ainda nas terras de Sua Majestade - o primeiro, rodeado de courts de ténis, o segundo da mais cara relva sintética do mundo e o terceiro com piscina e cinema indoor.

Segue-se, em quinto, Messi, morador no exclusivo Casteldefells, perto do Camp Nou, sabe-se lá até quando. O quarto é CR7, o terceiro é Kaká, graças à referida casa madrilena, e o segundo Wayne Rooney, cuja mansão no Cheshire, construída de raiz por cerca de 22 milhões, inclui cinemas, piscinas e até campo de futebol com bancadas.

Mas no topo dos topos, sem surpresa, está David Beckham (e Victoria Adams, a Posh Spice). O célebre "Beckingham Palace", em Hertfordshire, ultrapassa os 46 milhões de euros.