Resposta do Governo ao setor animal é "simplesmente inexistente"

Barragem do Caia © NUNO VEIGA/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Agosto, 2022 • 10:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) defendeu neste sábado ser "simplesmente inexistente" a resposta do Governo para mitigar o impacto da seca no setor da produção e da alimentação animal.

"No que concerne às medidas destinadas aos animais, a resposta do Governo é simplesmente inexistente. Verificou-se um adiantamento de dois meses relativamente ao pagamento dos valores comunitários anuais para os produtores de uma forma geral, a qual não tem a ver com as necessidades específicas do setor pecuário", afirmou Luís Mira, em resposta à Lusa.

Para a confederação, o Executivo deveria adotar medidas como um incentivo à construção de pequenas charcas e barragens, eliminando bloqueios e "dificuldades burocráticas" no licenciamento destas infraestruturas.

A CAP sublinhou ainda que o Governo tem condições políticas e financeiras, com recurso às verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para implementar estas medidas, "pelo que esta situação representa uma profunda insensibilidade dos nossos governantes relativamente a esta matéria".

Luís Mira destacou que os subsetores da pecuária extensiva estão a ser "particularmente afetados" pela seca, obrigando os produtores a recorrerem ao transporte de água.

"Cada bovino precisa de cerca de 50 litros de água por dia, isto é, 1.500 litros por mês, pelo menos até outubro, uma vez que não se espera chuva antes dessa altura. Nesta altura, a alimentação desse mesmo bovino custa cerca de 2,50 euros por dia, ou seja, 75 euros por mês. Caso o produtor tenha que alimentar uma centena de animais, o custo ascende a 7.500 euros mensais", apontou.

Perante a inexistência de pastagens, os produtores têm assim que recorrer a rações e palha, que "estão a preços incomportáveis", face à escassez e ao agravamento do custo dos transportes.

Assim, o secretário-geral da CAP referiu não estar fora de questão o encerramento de explorações, apesar de ressalvar que esta é uma medida extrema.

"Os agricultores são resilientes, como é conhecido, mas a verdade é que não sabemos quando termina a seca, nem quando teremos medidas eficazes de mitigação dos seus efeitos", concluiu.

Os industriais de alimentos para animais também alertaram para o facto de muitos produtores pecuários e industriais poderem desaparecer, até ao final do ano, caso não sejam adotadas ajudas que mitiguem o impacto da seca e da subida dos custos.

"Penso que há medidas que têm que ser negociadas entre o Governo português e a Comissão Europeia. Há um conjunto de medidas que tem que ser rapidamente discutido, sob pena de, até ao final do ano, vermos desaparecer muitos produtores pecuários e indústrias agroalimentares porque há um fenómeno de arrastamento e a questão da soberania alimentar é muito relevante", afirmou o secretário-geral da Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais (IACA), Jaime Piçarra, em declarações à Lusa.

Questionada, na quarta-feira, sobre as medidas adotadas para o setor da alimentação animal, a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, destacou, em declarações à Lusa, o apoio à eletricidade verde e a isenção do IVA nas rações.

Acresce ainda "uma medida que utiliza oito milhões de euros da reserva da crise da União Europeia e 16 milhões de euros do Orçamento do Estado" para financiar os setores da carne de suínos, aves e ovos e leite de vaca.