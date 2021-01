Segurança Social vai sofrer "choque tremendo" após pandemia, diz Vieira da Silva

José António Vieira da Silva, ex-ministro do Trabalho e conselheiro da Comissão Europeia para os direitos sociais durante a presidência portuguesa da UE © JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

O antigo ministro António Vieira da Silva antecipa um "choque tremendo" para a o Segurança Social no pós-pandemia, com uma "forte tensão" entre a necessidade de garantir contribuições sociais para o sistema e assegurar a proteção social da população. O presságio do ex-governante com a pasta da Segurança Social acontece num momento em que, diz, o país ainda está a "empurrar com a barriga" os problemas que vai conhecer mais tarde, e de dimensão inédita desde o final da Segunda Guerra Mundial.

"Alguns dos efeitos da pandemia estão neste momento ainda de alguma forma submersos por um conjunto de medidas que foram tomadas, a que em português correntes chamamos empurrar com a barriga. Estamos a tapar alguns problemas que vão desenvolver-se de uma forma como provavelmente não aconteceu desde a última guerra mundial no espaço europeu", antecipou esta terça-feira num seminário acerca do acesso à Segurança Social no pós-pandemia promovido pelo Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa, e pelo COLABOR - Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social.

O atual conselheiro especial da Comissão Europeia para o Emprego e Direitos Sociais afirmou que a atual crise "traz para a Segurança Social um forte choque financeiro". "Ainda não é inteiramente conhecido em nenhum país, nem nenhum país fez o cálculo do impacto financeiro da pandemia na Segurança Social. Quando isso for feito garanto-vos, pela minha sensibilidade e pelo que tenho olhado para os números, que o choque será tremendo", defendeu.

O ex-ministro destacou a expetativa de aumento de encargos com as "velhas eventualidades" que a Segurança Social cobre, desde a doença, desemprego, desigualdades sociais, e outros riscos. "Quase todos eles são agravados pela pandemia", ao mesmo tempo que os cofres da proteção social sofrem também o ajustamento a desafios que já estavam em curso, como as transições tecnológicas ou a a alteração dos padrões das relações de trabalho.

A respeito deste último desafio, Vieira da Silva defende que é preciso "contrariar as dinâmicas de desfiliação" do sistema de proteção social, precipitadas com modelos de subcontratação que tornam cada vez mais os trabalhadores em empresários em nome individual, mais evidentes nas plataformas digitais - a chamada "uberização" do emprego.

"Isso está a acontecer em Portugal. Acontece a cada um de nós entrar-nos em casa uma pessoa que vem representar alguém que nos fornece um serviço e a relação que tem com ela do ponto de vista da contratação já passou por duas ou três interações. Isso é uma forma de desfiliação da proteção social. É uma forma também de retirar a responsabilidade ao último responsável por aquela ação. Através destes mecanismos de subcontratação vai perdendo responsabilidade no mecanismo de redistribuição no tempo e na sociedade que qualquer proteção tem", defendeu.

O conselheiro de Bruxelas entende que os países sozinhos terão dificuldade em contrariar essa dinâmica, "mas no espaço da União Europeia é absolutamente essencial que isso aconteça", defendeu.

Outro aspeto destacado foi a necessidade de "reforçar a dimensão redistributiva dos sistemas contributivos da Segurança Social", dimensão que, defendeu Vieira da Silva, está já presente na forma como em Portugal são calculadas as pensões.

Porém, "a instabilidade das relações laborais ao longo da vida aconselha a repensar esse efeito redistributivo e a dar um maior peso ao reforço da coesão social", disse.

Outra "área crítica" será o reforço do sistema não contributivo, onde se encontram as prestações de mínimos como o rendimento social de inserção ou prestação social para a inclusão, cujas condições de acesso, atualmente, penalizam os beneficiários quando estes obtêm rendimentos de trabalho.

"Uma política de mínimos sociais que obriga os seus beneficiários a permanecer, por vezes num tempo longo, com rendimentos muito baixos sob pena de não terem rendimentos nenhuns é uma política que não cumpre as suas funções", defende Vieira da Silva. Também, "quando não está ligada a uma política de saúde, habitação e educação, não é uma política de mínimos sociais".

Por fim, no pós-pandemia, a Segurança Social terá de encontrar um equilíbrio entre a sua sustentabilidade a partir do aumento das contribuições e a necessidade de assegurar a proteção social para as necessidades emergentes.

"Assim que houver uma solução do ponto de vista da saúde pública para a pandemia, vamos viver uma tensão entre criar emprego não importa como ou proteger socialmente não importa sob que consequências. Essa tensão é uma tensão muito perigosa. Não podemos criar emprego não importa como nem podemos atribuir à Segurança Social e a qualquer sistema de proteção social uma capacidade de reequilíbrio se ela não for suportada por um forte sistema de produção de contribuições, e, portanto, de criação de riqueza e de criação de emprego", assinalou.