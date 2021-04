TalentoXHoreca. Nestlé com plataforma de formação gratuita para apoiar restauração

Restaurantes. © Pedro Granadeiro/Global Imagens

A Nestlé Professional arrancou com a plataforma de formação online TalentoXHoreca para apoiar os cafés e restauração no momento de reabertura. Unidade quer ajudar à empregabilidade dos profissionais dando-os a conhecer aos empresários que procurem pessoal para retomar rapidamente atividade. O projeto, uma parceria com a Randstad e a Bugle, integra-se no programa Nestlé Needs Youth, de apoio à empregabilidade jovem.

O ano passado na reabertura da economia em maio, a Nestlé Professional apoiou o canal Horeca com entrega de produto. Nesta nova reabertura a opção foi outra. "Levámos já a cabo diversas iniciativas com apoio em produto, como foi o exemplo da oferta de uma semana de consumo de café, no momento da reabertura dos negócios, após o primeiro confinamento em 2020, ou ainda a campanha de vouchers - "Quem toma, Ajuda a retoma" - que permitiu antecipar consumos nestes estabelecimentos, também no mesmo período", adianta Victor Manuel Martins, diretor ibérico da Nestlé Professional, em declarações ao Dinheiro Vivo.

"Agora, em 2021, voltamos a estar ao lado dos nossos clientes e também dos profissionais deste setor, com foco no emprego e na valorização profissional, precisamente porque o emprego neste setor foi severamente afetado por tantos meses de paragem forçada", justifica.

O setor do alojamento, restauração e similares foi um dos mais afetados pela pandemia, contando com 49 mil desempregados registados e uma taxa de desemprego de cerca de 13,4% (dados de fevereiro de 2021). De acordo com o IEFP, mais de 292 mil pessoas trabalhavam neste setor, que se depara inclusivamente com o desafio da escassez do talento, recorda a Nestlé.

"Com esta iniciativa procuramos apoiar a dinâmica do regresso à atividade de milhares de clientes nossos, mas também de milhares de profissionais deste setor para que possam gratuitamente fazer formações online, ampliar os seus conhecimentos e valorizar os seus currículos, dando-os a conhecer aos empresários que deles procuram", acrescenta.

A plataforma - que tem a recrutadora Randstad e a Bugle (na produção dos conteúdos de formação) como parceiros - "colocará em contacto os profissionais, dando a conhecer as suas áreas de especialização e currículo, com os empresários que necessitam de mão-de-obra numa determinada área de especialidade para retomarem a sua atividade o mais rápido possível no período de desconfinamento em que nos encontramos", explica Victor Manuel Martins.

"Acreditamos que será sempre um valioso apoio à manutenção dos atuais postos de trabalho e, sobretudo, à criação de novos com a consequente diminuição dos números de desempregados neste setor", diz ainda.

Aumentar a empregabilidade jovem

A iniciativa integra-se no programa Nestlé Needs Youth, de apoio à empregabilidade jovem, que até hoje deu 2.224 oportunidades de emprego, estágios e ações de formação a jovens recém-licenciados e também das vertentes de ensino técnico-profissional, para os quais a Nestlé desenvolve ainda, nas suas fábricas, no Porto e em Avanca, um projeto de ensino dual.

"As ações de formação que temos desenvolvidas na plataforma TalentoXHoreca visam também a valorização profissional dos jovens que querem entrar nesta área de trabalho e desenvolver, por exemplo, uma carreira de barista e dar a conhecer aos seus potenciais empregadores os seus conhecimentos técnicos e áreas de especialidade", diz Victor Manuel Martins. "O TalentoXHoreca não é só para os profissionais que já trabalham neste setor, mas é também para os que nele querem ingressar",reforça o diretor ibérico da Nestlé Professional.

A Randstad é também membro da Aliança para a Juventude - a iniciativa criada através da Nestlé Needs Youth em 2014, com o objetivo de multiplicar o impacto positivo deste apoio por mais empresas. "Até hoje, os 300 parceiros da Nestlé que se juntaram nesta Aliança ofereceram já mais de 450.000 empregos e oportunidades de estágio e formação em todo o mundo. Em Portugal, com 18 parceiros, a Aliança para a Juventude criou mais de 70 mil oportunidades de trabalho, estágio e formação", recorda.

"No âmbito deste programa e para o período 2021-2025, o compromisso da Nestlé é de criar 750 oportunidades de trabalho para jovens em Portugal", diz o responsável.

"Relativamente a total 2021, o número de oportunidades de trabalho para jovens ao abrigo deste programa é de aproximadamente 50 por trimestre. Este primeiro trimestre foi 51. Claro que, neste momento, temos sempre a incerteza provocada pela evolução da pandemia e do lento processo de desconfinamento", precisa.