Vinhos do Tejo reforçam promoção na Polónia e apostam na Rússia

A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) reforçou a promoção na Polónia, o mercado mais importante para estes vinhos, seguindo-se o Brasil, para onde duplicaram vendas em 2020. A nova aposta agora é a Rússia, foi anunciado.

Em comunicado a CVR Tejo dá conta que, mesmo em pandemia, manteve a promoção in loco nestes mercados, graças à eleição de parceiros locais para desenvolverem a promoção de forma "mais efetiva", como 'Embaixadores dos Vinho do Tejo'.

E o embaixador para explorar o mercado russo está já eleito. "Já veio a Portugal para uma imersão no Tejo. Foi literalmente pelo rio que começou, com uma viagem de barco, que lhe muito o entusiasmou. Seguiram-se visitas e provas em dez produtores, que elegeram este como um mercado a trabalhar - Adega do Cartaxo, Casal Branco, Casal da Coelheira, Companhia das Lezírias, Encosta do Sobral, Enoport Wines, Fiuza, João M. Barbosa Vinhos, Quinta da Lagoalva e Quinta da Ribeirinha", explica a CVR Tejo. Foram já realizadas provas em Moscovo e São Petersburgo, e há mais eventos na calha ainda este ano.

Já na Polónia, país onde ​​​​​​​a CVR Tejo promoveu a primeira ação em 2005, estão mais de 20 produtores nacionais presentes, como a Fiúza, Quinta da Alorna, Adega do Cartaxo ou a Quinta da Lagoalva. Para além de eventos direccionados a profissionais e ao público enófilo, realizados naquele país, os Vinhos do Tejo patrocinam o Concurso Nacional de Sommeliers da Polónia. .