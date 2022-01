10 anos de Dinheiro Vivo: O Futuro é dos Fazedores

Dinheiro Vivo 12 Janeiro, 2022 • 13:00 Partilhar este artigo Facebook

Transformação, inovação, talento, empreendedorismo, criatividade. São palavras que bem identificam os portugueses, num ano em que o país conta já com sete empresas com estatuto de unicórnio (avaliadas em mais de mil milhões de dólares).

Do muito que se faz por cá, dos que todos os dias ajudam Portugal a ficar mais inovador, a distinguir-se pela qualidade das suas ideias e das suas pessoas, o Dinheiro Vivo tem feito bandeira. Das suas histórias tem feito eco e construído com eles uma história que conta já com 10 anos.

Para celebrar uma década de vida, O Dinheiro Vivo junta, na terça-feira, dia 18 de janeiro, o espírito dos Fazedores numa Conferência virada para o amanhã, trazendo a debate o melhor que já se faz para construir um país de futuro e traçar os caminhos que podem levar-nos mais longe.

Veja o programa e inscreva-se aqui

Numa manhã, no Estúdio do Time Out Mercado da Ribeira, em Lisboa, poderá conhecer as ideias de cinco Fazedores premiados nos Altice Innovation Awards e saber onde as levaram, bem como conhecer de perto o que já se faz e o que trará o 5G, pela voz de Alexandre Fonseca (presidente executivo da Altice Portugal).

Há ainda tempo para conhecer mais de perto a inovação que todos os dias está a mudar as nossas vidas, com Maria José Campos (administradora do BCP), Teresa Abecasis (administradora da Galp) e Marta Sousa Uva (CEO da A-To-Be by Brisa) a trocarem ideias no painel de debate A Transformação para o Futuro. E para conhecer melhor a Revolução Tecnológica na Era 5G, com a visão de Francisca Leite (diretora da Hospital da Luz Learning Health), Miguel Pinto Luz (vice-presidente da Câmara Miunicipal de Cascais), Tiago Mendes Gonçalves (CEO da Innowave) e André Pires (COO da Multipessoal).

A completar uma manhã a olhar para o futuro, Luís Rodrigues, diretor executivo da Startup Braga, vai mostrar-nos até onde pode levar-nos o talento português e revelar o que os nossos empreendedores andam a criar pelo país inteiro. Porque o Futuro é dos Fazedores.

Para assistir à conferência do 10.º aniversário do Dinheiro Vivo, basta que se inscreva-se aqui (programa completo disponível no link).