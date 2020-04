10 milhões de novos desempregados nos EUA em 2 semanas. 6,6 milhões em 7 dias

Os efeitos da pandemia do vírus SARS-CoV-2 (covid-19) continuam a aumentar vertiginosamente nos Estados Unidos. O New York Times noticia que mais de 6,6 milhões de pessoas entraram com novos pedidos de subsídio de desemprego na semana passada.

A informação foi esta quinta-feira divulgada pelo Departamento do Trabalho, estabelecendo um novo recorde negro no país pela segunda semana consecutiva, depois de na anterior o número ter superado os 3,3 milhões de novos desempregados registados. O número total, em duas semanas – sendo que o valor desta semana só será conhecida na quinta-feira da próxima semana – totaliza já quase 10 milhões de pessoas desempregadas e que fizeram entrar pedidos de subsídio de desemprego em apenas duas semanas.

A velocidade e a escala destas perdas de empregos não têm precedentes nos EUA, mesmo após num país onde os números tenham maior tendência para a variação de semana para semana pelo tipo de proteções ao emprego existentes – e pelo tipo de negócios.

Há um mês a pior semana em pedidos de desemprego registada nos Estados Unidos nem sequer era o período da crise financeira de 2008, mas sim um registo de 695.000 pedidos na crise financeira de 1982.

Em declarações ao NYT, Michelle Meyer, economista-chefe do Bank of America e da Merrill Lynch admite que “o que normalmente leva meses ou trimestres para acontecer numa recessão está agora a verificar-se em semanas”. No início de março a maioria dos analistas nos EUA ainda acredita que o país podia mesmo evitar uma recessão.

Mas atualmente, com o próprio presidente Trump a aceitar aumentar o período de distanciamento social recomendado (e abrandamento económico derivado disso) até, pelo menos, o final de abril (seguindo os apelos dos especialistas), as empresas estão mesmo a fechar portas e a serem forçadas a despedimentos em larga escala. Muitos economistas admitem já um declínio no produto interno bruto (PIB) do país ao nível dos piores períodos da Grande Depressão.

Entretanto começa a ser implementado o enorme pacote de ajuda económica de 2 biliões de dólares – um recorde na história moderna dos EUA – que inclui apoios elevados às pequenas e médias empresas, o chamado bailout às empresas maiores e cheques de dinheiro oferecido a cidadãos em dificuldades que ganhem menos de 90 mil dólares por ano.

Esse é um dos motivos pelos quais Wall Street começou o dia em recuperação, com as ações a darem sinais positivos, mas que podem sofrer agora impacto com os dados do desemprego. O mesmo se verificou esta manhã com o índice S&P 500, depois de ter caído 4,4% na quarta-feira (em março teve uma queda de 20%), impulsionado pelos maus resultados económicos e pelo aviso do Donald Trump de que as próximas “duas semanas irão ser muito, muito dolorosas”.

Dr. Fauci, o braço científico de combate ao vírus nos EUA, sob proteção

Noutra nota vinda hoje dos EUA – noticiada pelo Washington Post -, o já famoso Dr. Anthony Fauci, o principal especialista em doenças infecciosas do país, que se tornou presença frequente nas televisões e nos briefings de coronavírus – onde chegou mesmo a contradizer declarações do presidente Trump -, vai receber segurança pessoal após receber ameaças repetidas.

Fauci tem sido o maior defensor do distanciamento social na equipa (a chamada task force) criada pela Casa Branca para fazer face à pandemia e isso fez dele um alvo de muitos defensores de teorias da conspiração online em torno da pandemia – alguns deles com milhares de seguidores online.

O Departamento de Saúde americano concedeu, assim, segurança pessoal reforçada a Fauci, de 79 anos, que serviu vários presidentes dos EUA nas últimas décadas e lidera o centro nacional de doenças infecciosas do país.